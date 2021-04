Film tedna: Zakaj skačem

Dokumentarec po knjižni uspešnici negovorečega avtističnega dečka

Na spletni strani Art kino mreže Slovenije je do 28. aprila na ogled dokumentarec Zakaj skačem v režiji Jerryja Rothwella. Film je nastal po knjižni uspešnici negovorečega avtističnega dečka Naokija, ki po besedah režiserja ovrže predstave, ki jih imajo ljudje pogosto o avtističnem spektru: da so na eni strani geniji, na drugi pa idioti. Namesto tega opiše čudovito konstelacijo različnih načinov doživljanja resničnosti, ki se jih nevrotipični svet večinoma ne zaveda.

Naoki Higashida je pri trinajstih letih napisal knjigo, v kateri je opisal svoje izkušnje negovorečega avtista. Dečkovi zapisi se v filmu prepletejo z intimnimi portreti petih mladih ljudi z različnih koncev sveta. Medtem ko opazujemo vsakdanje trenutke iz njihovih življenj, nam Naoki razkriva, kaj zanj pomeni avtizem, kako se njegovo doživljanje sveta razlikuje od našega in zakaj se vede tako, kot se: zakaj skače.

"Ste videli Rain Mana? Potem veste, kako 'mi' vidimo avtiste. Toda pravo vprašanje se glasi: kako avtisti vidijo nas? David Mitchell, avtor romana Atlas oblakov, ki ima tudi sam avtističnega sina, pravi, da so avtisti zunajzemeljski – da so torej kot tuja, vesoljska civilizacija, ki je ne razumemo. A kaj če tudi avtisti nas vidijo natanko tako, kot bi nas videla tuja, zunajzemeljska civilizacija, če bi se izkrcala na Zemlji? Kaj vidijo, ko nas gledajo? Kako doživljajo svet, jezik, čas, spomine? Vpogled v to smo dobili, ko je Naoki Higašida, 13-letni japonski avtist, ki ni mogel govoriti in ki svojih misli, občutkov, strahov in želja ni mogel verbalizirati, napisal knjigo Zakaj skačem, ki je postala orjaški bestseller in odprla več oči kot Rain Man, toda doku Zakaj skačem ni le preprosta ekranizacija te knjige. Narator – Jordan O’Donegan – podaja odlomke iz Higašidove knjige, Jerry Rothwell pa nas odpelje na različne konce sveta (Amerika, Britanija, Indija, Sierra Leone), med male avtiste, ki skušajo razumeti svet, in njihove starše, ki skušajo razumeti njih," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Jerry Rothwell je poleg filma Zakaj skačem posnel tudi nagrajene dokumentarce How To Change The World o ustanoviteljih okoljevarstvene organizacije Greenpeace; Sour Grapes (v sorežiji z Reubenom Atlasom) o zloglasnem vinskem prevarantu; Town of Runners o dveh mladih etiopskih atletinjah, ki sanjata o drugačnem življenju; Donor Unknown o darovalcu sperme in njegovih številnih potomcih; School In The Cloud o prihodnosti izobraževanja; Heavy Load o skupini ljudi z učnimi težavami, ki ustanovijo punk band; ter Deep Water (v sorežiji z Louise Osmond) o amaterskem jadralcu Donaldu Crowhurstu in njegovi usodni plovbi na regati okoli sveta leta 1968.

G0y5yJZBaQI