Lara Paukovič | foto: Uroš Abram

»Najbolje, da kar umrem. Tak miselni preskok je pri mladih ljudeh hiter, sploh v težkih okoliščinah.«

Marija Vincek, psihologinja

© Uroš Abram

Marija Vincek je univerzitetna diplomirana psihologinja, trenutno tudi doktorska študentka na Fakulteti za socialno delo, z dolgoletnimi izkušnjami dela z mladimi na osnovni in srednji šoli, visoki strokovni šoli in na fakulteti. Zaposlena je namreč kot svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice na eni ljubljanskih osnovnih šol, sodeluje pa tudi v projektu Fakultete za socialno delo TropTNT, namenjenem mladim in njihovim staršem za lažje soočanje z vsemi tegobami, izzivi in tveganim vedenjem, ki so del odraščanja. Odkar se je začela pandemija, veliko pozornosti namenja duševnemu zdravju otrok in mladostnikov ter ocenjuje, da nas lahko stanje na tem področju trenutno zelo skrbi.

Te dni medije polnijo zastrašujoče novice. Oddelki za otroško psihiatrijo so polni, hospitaliziranih in obravnavanih je vsaj 40 % več otrok in mladih kot lani v istem obdobju. Vsak četrti študent razmišlja o samomoru, do 25 % mladih v starostni skupini med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav depresivne motnje ... So to realne številke, ocene? Jih lahko pripišemo le pandemiji?