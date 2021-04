Danes nastopi z balkonov kot opozorilo, da je skrajni čas za kulturo v živo

Pet minut pred dvanajsto

Pet minut pred dvanajsto se bosta z balkonov kulturnih institucij in znamenitosti po Sloveniji zaslišali živa glasba in beseda, oživele bodo lutke in plesne figure. Z akcijo Narodnega doma Maribor, ki se ji pridružujejo kulturne institucije in ustvarjalci po vsej državi, želijo opozoriti na kritično stanje v slovenskem kulturnem sektorju.

Kot navajajo v Narodnem domu Maribor, se jih je na poziv, s katerim so povabili institucije, umetnike, ustvarjalce in druge posameznike, ki delujejo v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju, da se združijo v boju za kulturo, odzvalo približno 25.

Pet minut pred dvanajsto se bosta tako z balkonov zaslišali živi glasba ter beseda slovenskih pesnikov in dramatikov, oživele bodo lutke, sprehajalce bo razveselila likovna stvaritev ali plesna figura.

Mimoidočim bodo, kot so zapisali v Narodnem domu Maribor, varno in brez kršenja odlokov ponudili vsaj trenutek užitka ob kulturi v živo. Javnosti in odločevalcem pa bodo jasno sporočili, "da z nepremišljenimi ukrepi, sprejetimi čez noč, brez poznavanja delovanja kulturnih ustanov ter brez vsakršnega dialoga z njimi samo še očitneje izpričujejo svojo brezbrižnost do kulture in umetnosti ter omalovažujoč in ponižujoč odnos do vseh, ki v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju delajo ter ustvarjajo".

"Namesto da bi pristojni te naše izkušnje in dokaze pozdravili in uporabili v prid varne normalizacije življenja, nas še naprej ovirajo z nesmiselnimi omejitvami in neizvedljivimi ukrepi, ki krize ne rešujejo, temveč jo zgolj poglabljajo."

Kot poudarjajo, ne zanikajo virusa in ne podcenjujejo nevarnosti bolezni, zdravstvene krize, skrbi za varovanje zdravja in solidarnosti za zaščito najšibkejših. Tudi ne nasprotujejo strokovno utemeljenim ukrepom. Upirajo pa se "dokazano nesmiselnim prepovedim ter nedomišljenim ad-hoc rešitvam, ki služijo zgolj zavajanju javnosti, v resnici pa stisko kulturnega sektorja zgolj povečujejo".

Menijo, da so z lanskim festivalom Lent, Festivalom Maribor, Festivalom Ljubljana in drugimi kulturnimi dogodki, za katere so pripravili premišljene in učinkovite rešitve in ki so jih ob sodelovanju s stroko, upoštevanju predpisanih ukrepov ter strogem inšpekcijskem nadzoru izvedli brez vsakršnega povečanja števila okužb, pokazali, da se da. Temu po njihovih navedbah pritrjujejo tudi strokovne študije iz tujine.

Kot še navajajo, je dokazano, da je ob upoštevanju premišljenih, smiselnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe izvajanje in obiskovanje kulturnih prireditev tudi v zaprtih prostorih povsem varno. "A namesto da bi pristojni te naše izkušnje in dokaze pozdravili in uporabili v prid varne normalizacije življenja, nas še naprej ovirajo z nesmiselnimi omejitvami in neizvedljivimi ukrepi, ki krize ne rešujejo, temveč jo zgolj poglabljajo," so zapisali.

Zahtevajo, da jim odločevalci prisluhnejo in da upoštevajo njihove predloge za ponovni zagon kulturnega življenja. Zahtevajo dialog, ne pa, kot so zapisali, "enostranskih, čez noč sprejetih političnih odločitev, ki nimajo prav ničesar opraviti z epidemijo in varovanjem zdravja".