Spletni gledališki festival

V desetih dneh se bo zvrstilo osem izbranih uprizoritev mariborske Drame

Somrak bogov

© sng-mb.si

Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo od 7. do 16. maja na spletu ponudila pregled izbranih uprizoritev zadnjih sezon. V okviru Festivala Drame SNG Maribor se bo v desetih dneh zvrstilo osem izbranih uprizoritev, k ogledu pa niso vabljeni le ljubitelji gledališča v Sloveniji, ampak tudi v tujini, predvsem selektorji odmevnih mednarodnih gledaliških festivalov, saj bodo vse uprizoritve opremljene z angleškimi podnapisi.

Spletni festival se bo v petek, 7. maja začel z dramo Ivorja Martinića po filmskem scenariju Luchina Viscontija, Enrica Mediolija, Nicole Badalucca Somrak bogov v režiji Daliborja Matanića. V soboto, 8. maja bo sledila Pošta, absurdno tragična komedija o norostih našega časa avtorja Roka Gregorja Vilčnika rokgreja in v režiji Juša A. Zidarja. V nedeljo, 9. maja si boste lahko ogledali poetično dramo Daneta Zajca Grmače v režiji Nine Rajić Kranjac, ki v uprizoritvi raziskuje, kako je skrhan odnos med očetom in sinom prerasel v prostor Grmač, kjer primanjkuje ljubezni, razumevanja, strpnosti in spoštovanja do sočloveka (uprizoritev je posvečena prvi uprizoritvi v slovenskem jeziku v SNG Maribor Jurčičevemu Tugomerju in obeležuje 100-letnico mariborskega gledališča).

V sredo, 12. maja bo na sporedu Immaculata, zgodba matere, ki se spominja svojega sina in njegove brutalne smrti na križu, po romanu Colma Tóibína Marijin testament v režiji Livije Pandur. V četrtek, 13. maja si boste lahko ogledali sodobno dramo o tem, kako epidemija nenačrtovano združi razseljeno in odtujeno družino izpod peresa Nine Kuclar Stiković Skupaj sami ali jutri je v sanjah izgledal drugače v režiji Nejca Gazvode. V petek, 14. maja bo na ogled zabavna, nora in presenetljiva mariborska epopeja, ki jo je po motivih zgodb Toneta Partljiča ustvaril Nejc Gazvoda Mostovi in bogovi v režiji Aleksandra Popovskega.

V soboto, 15. maja bo na sporedu zgodba o ljubezni, svobodi, denarju in etiki izpod peresa Henryja Jamesa Krila golobice v režiji Matjaža Bergerja. Festival se bo sklenil v nedeljo, 16. maja 2021, z Evripidovo starogrško tragedijo Medeja v režiji Oliverja Frljića, ki se od premiere januarja 2017 ponaša z odličnimi kritikami ter z odmevnimi gostovanji doma in v tujini na izbranih gledaliških festivalih.

Vse uprizoritve se bodo začele ob 20. uri, na spletu pa bodo dosegljive 24 ur.