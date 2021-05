Začenja se festival Fabula

Odprl ga bo svetovno znani ruski pisatelj Vladimir Sorokin

© Jure Brglez

Danes ob 20.00 se bo z literarnim večerom svetovno znanega ruskega pisatelja Vladimirja Sorokina na spletu začel festival Literature sveta – Fabula, ki bo pod naslovom Prihodnost = Privilegij? z dogodki na spletu in v živo potekal do 6. junija. Festival prinaša prevpraševanje prostora in časa, v katerem trenutno smo. Ob heterogenih možnostih naracije življenja ter raziskovanju simbolnih, geografskih in mentalnih teritorijev pa se vprašanju posameznikove (de)privilegirane pozicije v svetu in prihodnjemu značaju naše skupnosti pridružujejo tudi letošnje knjige in festivalski gostje.

Festival Fabula, ki je plod sodelovanja med založbo Beletrina in Cankarjevim domom, se bo odzval na trenutno izkušnjo spremenjenega oziroma zamejenega bivanja. Zaradi epidemije bo program literarnega dela Fabule hibridne narave, saj ob spletnih obeta tudi nekaj živih dogodkov. Sicer pa festival zaokroža tudi teoretski del, ki pa so ga organizatorji tokrat premaknili na september.

Že danes popoldan bo festival v Ljubljani uvedla razstava Brglesitta + Fabula v Desnem atriju Mestne hiše, na kateri bo do 1. junija predstavljeno, kako knjižna zbirka Fabula živi skozi ilustracije oblikovalca in ilustratorja Jureta Brgleza.

Za uvod v literarni del festivala so organizatorji pripravili spletni literarni večer s svetovno priznanim ruskim pisateljem Vladimirjem Sorokinom. Pogovor z njim o romanu Opričnikov dan, ki je ob festivalu izšel v slovenščini, je v sodelovanju z Manco Filak z Inštituta za slovensko narodopisje v Berlinu, kjer ruski avtor živi, posnela Fabulina snemalna ekipa. S Sorokinom se je pogovarjala Julia Efremenkov, ruska novinarka, producentka in pisateljica.

Ob Sorokinu bosta med gosti festivala tudi večkrat nagrajena britanska pisateljica Deborah Levy in prepoznavna, pri nas še manj poznana, omanska pisateljica Džoha Alharti, dobitnica nagrade booker, v družbi katerih se bo po besedah umetniškega vodje Fabule Aljaža Koprivnikarja mogoče "iz osebne zgodovine, struktur, v katerih bivamo in po katerih smo oblikovani, premikati skozi prostore naše intimne resničnosti in ob vprašanjih osebne identitete pretresati območje kolektivnega".

Skozi (ne)znana ozemlja bosta občinstvo povabila še češki pisatelj Marek Šindelka in italijanska avtorica Claudia Durastanti, ki v svojih delih vsak po svoje raziskujeta osebne in družbene migracije, med perspektive individuuma in skupnosti pa vnašata univerzalne teme človeštva, prostor posameznikovih korenin in njegovo (ne)moč, da se prebije skozi življenje in najde sebi lasten prostor na svetu. Ob velikih imenih bo festival po besedah Koprivnikarja zaokrožila Enis Maci, eno najobetavnejših nemških pisateljskih imen mlajše generacije.

Letošnja novost festivala je Fabulin izbor, v sklopu katerega bodo z različnimi slovenskimi založbami, knjigarnami in knjižnicami po Sloveniji pripravili mesec branj. V programskem sklopu Mlada Fabula bo pozornost namenjena najmlajšim bralcem in bralkam, obenem bo Fabula v sodelovanju s sorodnimi ustanovami v programskem sklopu Fabula izven literature gradila mostove med literaturo in drugimi umetnostmi.

Fabula bo letos zaokrožila tudi po državi. Literarni dogodki programa Fabula po Sloveniji bodo v različnih slovenskih krajih potekali v sodelovanju z Društvom humanistov Goriške, revijo Razpotja in festivalom Mesto mladih. V posebnem programskem sklopu Fabula polis pa bo festival krepil povezovanje slovenskega in mednarodnega literarnega prostora.