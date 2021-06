Rumeni jopiči: »Ženske so izdale desno revolucijo, zato bodo morale plačati«

Kulturni marksizem skozi oči neonacistov

Rumeni jopiči, ta neizogibna referenca oblasti, kjer se eni in drugi retvitajo do onemoglosti in kjer objemanja med njimi in prvo ligo oblastnikov kar ni konec, so zdaj postali nekolikanj jezni na – ženske.

Doslej se je zdelo, da se je skupina neonacistov, vpoklicana na ulice, da bi nagnala strah v kosti protivladnim protestnikom, odeta v Kanglerjeve ali kakšne druge rumene jopiče, bolj ekskluzivno zanimala predvsem za promocijo ekstremističnih desnih idej in dvigovanje rok v pozdrav Adolfu Hitlerju.

Smisel svojega bivanja je končno našla v aktualni oblasti in ta je v njih ugledala klene domoljubne državljane, zato so se v SDS tudi močno trudili, da med njih vključenim identitarcem pri svoji založbi natisnejo njihov manifest. Takšnega, ki ga je Žan Mahnič z veseljem ponesel v parlament, drugi poslanci SDS pa so ga delili po slovenskih knjižnicah, saj so v njem našli imenitno idejno osnovo za svoj politični modus vivendi.

Imajo istega sovražnika, kulturnega marksista

O radikalizaciji slovenske politike je sicer v domačih medijih mogoče brati le izjemoma: anemičnost in sramežljivost domačega novinarstva sta neskončna. Toda to še ne pomeni, da ne obstaja. Srečno ujemanje oblasti z desnimi ekstremisti in dokazljivo tudi neonacisti na ulicah Ljubljane, o čemer sem obširno pisal, ima še eno skupno lastnost: oboji sovražijo kulturni marksizem.

Pojem, ki ga je Anders Breivik uporabil v svojem manifestu kar 645 krat, kajti v njem je začutil poglavitno nevarnost, Janša pa ga je razglasil za nič manj kot glavnega sovražnika Evrope. Če bo dosleden, utegne predsedovanje naše države Svetu EU potekati v znamenju boja proti kulturnim marksistom.

Punce bodo plačale za izdajo, ker verjamejo v (fiktivni) kulturni marksizem

Tokratna tviter objava rumenih jopičev kuje zamere do punc, do mlajših žensk, ki so menda »izdale desno revolucijo«. Vsaj glavni avtor zapisa je na tej točki razpoložen v smeri, ko bi rad nekolikanj kopiral sicer za desnico vsakič neznosno revolucionarno mentaliteto levičarjev:

"Treba se je soočiti z resnico: Z izjemo nekaj svetlih zvezd, katerim smo neizmerno hvaležni, so ženske, sploh mlajše, v veliki meri izdale desno revolucijo. 90 % punc med 15 in 25 letom podpira najbolj grozljive ideje kulturnega marksizma. In svojo izdajo bodo morale plačati."

Prezir skozi deduktivno sklepanje

Da rumeni jopiči vztrepetajo ob fiktivnem kulturnem marksizmu točno na način, kot sta to počela Anders Breivik in nato še predsednik vlade, ni novost, tarča sovraštva pa je tokrat relativno nepričakovana: to so mlade ženske, »punce«, stare med 15 in 25 let.

Zmote tradicionalnih vrednot: nežna bitja in karakter prasic

Pri tem se ne ustavijo, kajti tu je še grožnja, svoja zmotna ideološka prepričanja in vero bodo punce morale plačati, takšno stališče kaže na njihovo »izdajo«. Ali kot so zapisali logiško razpoloženi desni ekstremisti na podlagi podatkov, ki so jih vznemirili:

V skladu s prejšnjimi objavami obstaja dejstvo – če ženske med leti 15 in 25 skoraj v celoti (90%) zavračajo svojo domovinsko obvezo desne revolucionarnosti, si pridržujem pravico deduktivnega sklepanja in skoraj popolnega prezira predstavnikov te družbene podskupine. Do sprememb.

Ženske naj bi bila torej družbena podskupina, ki se odpoveduje tistemu, kar nam zapovedujejo slovenski ekstremni desničarji, sodelovanju pri nekakšni desni revoluciji. Urednik istega tviter računa je v imenu rumenih jopičev dodal še nekakšno osebno mnenje: »Osebno se poščijem na precejšen delež ‘tradicionalnih vrednot’. Ena od njih je ideja, da je treba ženske smatrati kot neka nežna bitja, ki jih je potrebno ščititi. Vsi vemo, kako izgleda karakter prasice.«

Zmote tradicionalnih vrednot: nežna bitja in karakter prasic

Napaka bi bila tovrsten diskurz spregledati kot neznaten in nepomemben, za njim stojijo preveč pomembni politični botri. Ekstremistično desničarsko domoljubje, ki ga poganja gorivo Janševe vlade, je tokrat uspelo odkriti še enega družbenega krivca, ob katerem je lahko odkrito mačistično, mizoginično in sovražno do žensk.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**

PREBERITE TUDI: