Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Marsikdo se še kar zanaša, da se bodo cepili vsi ostali«

Roman Jerala, komunikator znanosti, sintezni biolog

© Uroš Abram

Lokali so spet polni, na mejnih prehodih se drenjajo dopustniki in kakor pred letom dni se znova zdi, da je bila epidemija koronavirusne bolezni le nočna mora. Tako kot pred letom dni je virus še vedno prisoten med nami, toda utrujeni od dolgih mesecev poslušanja o katastrofalnih krivuljah okužb in smrti sedaj skorajda več ne zaznamo podatkov o nekaj umrlih na dan, vsak dan. Toda če ne bomo sedaj dokončno premagali covid-19, se bodo že čez nekaj mesecev krivulje znova izstrelile navzgor. Kot opozarja prof. dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, prihajajo nove, bistveno bolj agresivne in nevarne različice koronavirusa. Edina obramba pred njimi in edina alternativa novim zaprtjem lokalov, šol, vrtcev, gospodarstva in državnih mej je precepljenje zadostnega deleža prebivalstva. Bližnjic ni, in kdor misli, da se lahko izogne virusu, se moti, opozarja Jerala, ki mu je Slovenska znanstvena fundacija zaradi zaslug pri osveščanju prebivalstva med epidemijo lani podelila častni naziv komunikatorja znanosti.

Junija se bo iztekel rok za dosego 60-odstotne precepljenosti prebivalstva, ki ga je vlada decembra postavila sama sebi. Pa me za začetek zanima, natančno kaj je zadostna precepljenost – ali govorimo o delni ali o popolni zaščiti pred virusom? Kajti če za precepljenost zadostuje en odmerek cepiva, potem smo v Sloveniji že blizu cilja; če pa sta potrebna dva, smo še daleč.