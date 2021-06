»Takšnega specializiranega festivala v regiji ni«

Od 15. do 20. junija bo v Kranju potekal Igralski filmski festival

Eden od filmov v tekmovalnem programu bo tudi Quo Vadis, Aida? v režiji Jasmile Žbanić

Kranj se lahko pohvali z bogato tradicijo na področju avdiovizualne umetnosti, v prihodnje pa si želi postati tudi njeno središče. Letošnji Igralski filmski festival Kranj - KRAFFT, ki bo v Kranju potekal od 15. do 20. junija, je prvi korak v to smer, pravijo organizatorji festivala.

Fokus festivala je predvsem na igralcih. "Takšnega specializiranega festivala v regiji ni in tudi širše jih je zelo malo. Igralska stroka pa potrebuje ravno nekaj takšnega, potrebuje razvoj, refleksijo in druženje," je poudarila pobudnica in soorganizatorica festivala Maja Sever.

Izpostavila je, da so v tekmovalni program festivala uvrščeni filmi, ki so kakovostni tudi z vidika igre. "Upam, da se bo to odražalo tudi na našem igralskem delu in v tem, kako gledalci ocenjujejo naše delo, da se skupaj izobražujemo in rastemo," je dejala Severj, ki je članica Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI). Ta deluje šele tri leta, združuje pa že precejšnje število slovenskih igralcev, ki se ukvarjajo s filmom in nadaljevanko, je pojasnila.

"Upam, da se bo to odražalo tudi na našem igralskem delu in v tem, kako gledalci ocenjujejo naše delo, da se skupaj izobražujemo in rastemo."



Maja Sever,

pobudnica in soorganizatorica festivala

Programska selektorica festivala Ana Šturm pravi, da je tekmovalni program izbrala prav na podlagi izstopajočih igralskih stvaritev. V tekmovalnem delu bo na ogled devet filmov, med katerimi so tudi štiri slovenske premiere. Kar pet od devetih tekmovalnih filmov bo mogoče ujeti tudi preko festivalske spletne platforme, obeta pa se tudi spremljevalni filmski program: sobotna projekcija digitalizirane in restavrirane projekcije filma Sreča na vrvici, ki jo bo pospremila delavnica za otroke, projekcija presenečenja, posvečena Draganu Bjelogrliću in nedeljski "filmski dvojček", v katerem bo celovečerni film Pedra Almodóvarja, Bolečina in slava, pospremil tudi Almodóvarjev najnovejši kratki film, Človeški glas, v katerem v glavni vlogi blesti odlična Tilda Swinton.

Strokovni program namesto vsebinske rdeče niti tokrat postavlja temo nadaljevanke, skozi katere bodo obravnavani vsi vidiki igre, k dialogu pa se bo povabilo tudi avtorje in producente, s katerimi se bo odpiralo diskurz o prihodnosti in možnih izboljšavah avdiovizualne produkcije ter pozicije igralca v njej. V sredo, 17. junija, celoten festivalski dan posvečajo lani preminulemu članu igralskega ansambla Prešernovega gledališča Kranj, Petru Musevskemu, ki se mu bodo poklonili tudi z otvoritvijo fotografske razstave "Ko igralec umre, se spremeni v film". Soboto, 19. junija, pa bodo ob strokovnem pogovoru in pogovoru s publiko preživeli v družbi festivalskega častnega gosta, Dragana Bjelogrlića.

Za čas festivala pa v čast velikanom filmske igre posvečamo tudi imena festivalskih prizorišč. Letno gledališče Khislstein bo tako začasno zaživelo pod imenom Letni kino Peter Musevski, Mestna tržnica Kranj se spreminja v Letni kino Angelca Hlebce, Stolp Škrlovec pa v Festivalsko dvorano Ivo Barišič, s čimer se poklanjamo letošnjemu dobitniku nagrade DSI za življenjsko delo

