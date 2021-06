Poletna muzejska noč od 18. do 24. ure

Letos sodeluje 76 muzejev in galerij, ki so pripravili 297 dogodkov na 158 različnih prizoriščih

Poletna muzejska noč v MSUM

© Dejan Habicht, Matija Pavlovec

Skupnost muzejev Slovenije danes zvečer prireja 19. Poletno muzejsko noč, ki je namenjena promociji muzejev in galerij ter slovenske kulturne dediščine. Letos sodeluje 76 muzejev in galerij, ki so pripravili 297 dogodkov na 158 različnih prizoriščih po državi. Za razliko od lani je tokrat več dogodkov v živo.

Skupnost muzejev Slovenije, ki je letos sicer izgubila finančno podporo ministrstva za kulturo, se po besedah predsednice Aleksandre Berberih Slana ne bo odpovedala svojim ustaljenim in v javnosti zelo dobro sprejetim programom, ampak še naprej zagnano deluje na področju izobraževanja in promocije muzejev, galerij ter kulturne dediščine.

Zato tudi letos prireja nacionalno akcijo Poletno muzejsko noč. Zadnja štiri leta jo koordinira Muzej narodne osvoboditve Maribor. "Tudi letos se je ne glede na nejasnosti v zvezi z epidemijo prijavilo veliko število muzejev in galerij, ki so se na to kljub vsemu izjemno dobro pripravili," je na novinarski konferenci povedala predsednica.

Koordinatorica projekta Simona Tripkovič je pojasnila, da so se pridružile tudi nove institucije, ki še nikoli niso sodelovale v tem projektu ali pa so se v zadnjih letih umaknile iz sodelovanja. Med njimi sta Muzej norosti Trate in državni zbor.

Letos prvič poteka brez podpore ministrstva za kulturo, saj to ni odobrilo sofinanciranja programov Skupnosti muzejev Slovenije.

"S tem se dokazuje, da je Poletna muzejska noč izjemno pomembna za promocijo muzejev, galerij in kulturne dediščine," je poudarila Aleksandra Berberih Slana.

Na skupno 158 prizoriščih, tudi na prostem, se bo med 18. in 24. uro odvilo 297 različnih dogodkov, prost vstop pa bo omogočen tudi tistim, ki raje sami raziskujejo zgodovino in umetnost. Na voljo bodo odprtja razstav, otroške in družinske delavnice, koncerti, vodstva in drugi posebni dogodki.

Največja slovenska muzejska akcija Poletna muzejska noč je najbolj obiskana akcija Skupnosti muzejev Slovenije. Ponavadi muzeje in galerije v šestih nočnih urah obišče okoli 40.000 obiskovalcev.

Letos prvič poteka brez podpore ministrstva za kulturo, saj to ni odobrilo sofinanciranja programov Skupnosti muzejev Slovenije. "Ocenili so, da ne izpolnjujemo več pogojev za sofinanciranje, ne glede na to, da smo največji ponudnik izobraževalnih vsebin za muzealce in hkrati edini, ki organiziramo nacionalne promocijske akcije. Tako smo odslej odvisni le od sebe, ampak to nas ne bo ustavilo," je povedala Berberih Slana.

Celoten program je dostopen na tej povezavi >>