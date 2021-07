Iz Cannesa sporočajo, da film ni mrtev

Od 6. do 17. julija bo v Cannesu potekal 74. filmski festival, ki bo v tekmovalnem programu ponudil 24 filmov

Letošnji festival v Cannesu bo odprl film Annette v režiji Leosa Caraxa

S premiero filma Annette režiserja Leosa Caraxa, se bo danes začel 74. filmski festival v Cannesu. V tekmovalnem programu festivala bo letos skupno prikazanih 24 filmov, ki so jih podpisali tudi Sean Penn, Nanni Moretti in Jacques Audiard. Predstavnik festivala v Cannesu Thierry Fremaux je pred mesecem dni naznanil, da "film ni mrtev".

Festival v Cannesu bo prvi večji festival A-kategorije po pandemiji, organizatorji pa napovedujejo, da se ga bodo med 6. in 17. julijem udeležili številni hollywoodski zvezdniki, med njimi Timothee Chalamet, Nicole Kidman in Matt Damon, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Festival pa še ne bo potekal povsem običajno. Tako po pisanju AFP ne bo poljubljanja in objemanja ob sprejemanju gostov, odpovedane so številne zabave po projekcijah, gala sprejemi pa bodo potekali v skladu z veljavnimi omejitvami za preprečevanje širjenja covida-19. Pomemben poudarek festivala bo na ekološki noti in skrbi za podnebne spremembe, tako da bo v programu tudi nekaj, večinoma dokumentarnih filmov na to temo.

Danes bo festivalsko dogajanje v Cannesu uvedel prvi film, ki ga je priznani francoski režiser Carax posnel v angleščini. Glasbeni film Annette je postavljen v sodobni Los Angeles, v njem pa skrivnostna Annette pripoveduje zgodbo o svojih starših, navidezno popolnem paru. Dogajanje bo zaznamovala tudi izročitev častne zlate palme ameriški igralki in režiserki Jodie Foster, v sklopu festivala pa bo častno palmo za življenjski opus prejel tudi italijanski režiser Marco Bellocchio.

V tekmovalnem programu pretekli zmagovalci in ljubljenci umetniškega filma

Poleg Annette je v letošnjem tekmovalnem izboru še 23 drugih filmov, o katerih bo presojala velika festivalska žirija, ki ji bo predsedoval ameriški filmski režiser Spike Lee, sicer prva temnopolta oseba v tej vlogi.

Sean Penn se bo za zlato palmo in druge festivalske nagrade potegoval z novim filmom Flag Day, italijanski režiser Nanni Moretti, dobitnik zlate palme leta 2001, s filmom Tre piani, francoski režiser Jacques Audiard, prav tako zmagovalec Cannesa iz leta 2015, pa s filmom Paris 13th District.

V tekmi za nagrade bodo tudi novi film ameriškega režiserja Wesa Andersona The French Dispatch, delo nizozemskega režiserja Paula Verhoevna Benedetta ter film tajskega režiserja Apichatponga Weerasethakula Memoria, v katerem je zaigrala Tilda Swinton. V Cannes se vrača tudi dvakratni oskarjevec, iranski režiser Asghar Farhadi, s filmom A Hero. Iz Rusije bo v tekmovalnem delu s filmom Petrov's Flu Kiril Serebrenikov.

Francosko kinematografijo pa bodo zastopali še Mia Hansen-Love s filmom Bergman Island, Catherine Corsini (La Fracture), Bruno Dumont (France), Julia Ducournau (Titane) in Francois Ozon (Tout S'est Bien Passe).

V uradni tekmovalni izbor pa so se uvrstili tudi Ryusuke Hamaguchi z Japonske s filmom Drive My Car, Juho Kuosmanen s Finske s filmom Compartment No. 6, Joachim Trier z Norveške (The Worst Person In The World) in madžarska režiserka Ildiko Enyedi s filmom The Story Of My Wife. Nagrajence bodo razglasili na zaključni slovesnosti, ki bo 17. julija.

AFP sicer poroča, da na festivalu letos niso izpolnili svoje zaveze k vse večji predstavitvi del režiserk, saj so v tekmovalnem programu le štirje filmi, ki jih podpisujejo ženske. Po pisanju agencije je doslej zlato palmo prejela le ena režiserka, in sicer Jane Campion za film Klavir leta 1993.

Slovenski filmi v Cannesu

Na 74. filmski festival v Cannesu sta se v različna programska tekmovalna sklopa uvrstili tudi slovenski manjšinski koprodukciji, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). V programu Tedna kritike bo na ogled prvenec italijanske režiserke Laure Samani z naslovom Telesce, v programu 15 dni režiserjev pa bo film Morena, prvenec hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović.

V sklopu festivala bo od 6. do 15. julija potekala tudi filmska tržnica, namenjena zlasti festivalskim selektorjem, ki naj bi filmom omogočili čim boljšo mednarodno festivalsko premiero. SFC bo letos na tržnici predstavil dva slovenska celovečerna filma - prvenec režiserke Tijane Zinajić Prasica, slabšalni izraz za žensko ter dokumentarec režiserke Haidy Kancler z naslovom Smučarske sanje.

V program tržnice usposabljanja za ustvarjalke dokumentarnega filma, osredotočen na južno in vzhodno Evropo Circle Women Doc Accelerator - Cannes Docs Showcase, pa se je po navedbah SFC uvrstil celovečerni dokumentarni prvenec Cent'anni režiserke Maje Doroteje Prelog. V program so bili sicer izbrani le štirje dokumentarni filmi, ki po besedah direktorice programa Biljane Tutorov in vodje projekta Antigoni Papantoni "raziskujejo današnje stanje ženskosti."

V program L'Atelier 2021, namenjenem posebej obetavnim režiserjem in njihovim projektom, pa se je uvrstil filmski projekt v razvoju Niti besede režiserke Hanne Slak, ki raziskuje soodvisnost poklicnega in družinskega življenja, so zapisali na SFC. Spomnili so še, da so se v sklopu festivala že v drugi polovici maja srečali t.i. producenti na potezi, Slovenijo pa je tedaj zastopal Andraž Jerič.