Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Prav nič ni narobe, če ti kdaj spodleti«

John Newton, ravnatelj Ljubljanske mednarodne šole

© Uroš Abram

Četudi še zdaleč ni mogoče reči, da je slovenski izobraževalni sistem slab, sodobni trendi in premik od formalnih referenc k veščinam terjajo prilagoditve. Znanje namreč obstaja tudi onkraj številčnih ocen, sreča ni le dobro plačana služba in zdravje neke skupnosti ni odvisno zgolj od rasti BDP, opozarja 64-letni John Newton, ravnatelj nedavno ustanovljene Ljubljanske mednarodne šole (LIS, Ljubljana International School), v sklopu katere delujejo vrtec, osnovna šola in gimnazija. Newton je svoj čas vodil podjetje z 80 zaposlenimi, nato je na gimnaziji v Minnesoti poučeval zgodovino, v Slovenijo pa je prišel kot ravnatelj mednarodne šole QSI, ki je v Ljubljani delovala od leta 1995 pa do 2020.

V našem bloku je trinajstletni fant, ki je preprosto briljanten; v kleti si je uredil delavnico, v kateri za različne naročnike popravlja kolesa, električne skiroje, rolke ... Je iznajdljiv, drzen in karizmatičen, naravni vodja, vsi otroci ga občudujejo. Toda v šoli mu ne gre dobro, ocene pešajo, in ko ga zjutraj vidim s torbo na rami, mi vedno reče, kako zoprna mu je šola. Kako znotraj izobraževalnega sistema najti pravo mesto za tega fanta?