»Imeli smo zelo žalostno izkušnjo lanske jeseni in zime, a se, kot kaže, nismo kaj dosti naučili«

Dr. Sašo Dolenc, filozof in fizik

Sašo Dolenc ni navaden znanstvenik, veliko nastopa, javno, na družbenih omrežjih, piše poljudnoznanstvene knjige in se vseskozi trudi, da bi se znanje o dognanjih znanosti bolj razširilo med ljudmi. A če gre sklepati po zavračanju cepljenja, če gre sklepati po množici teorij, ki krožijo naokoli, in navsezadnje, če gre sklepati tudi po načinu, kako oblast obvladuje epidemijo, postane jasno, da družba res potrebuje koga, ki ji bo prinesel ogenj, Prometeja, ki jo bo razsvetlil. Veliko težav, ki nas čakajo jeseni, je neposredna posledica napačnih odločitev oblasti, ki v ljudeh ni prebudila večjega zaupanja v cepljenje in znanstvene argumente. Sašo Dolenc to še vedno poskuša, vseskozi in vztrajno.

Leta ste urednik časopisa za tolmačenje znanosti Kvarkadabra, katerega namen je poljudno razložiti znanstvena dognanja. Očitno imajo strokovnjaki težave s pojasnjevanjem odkritij in dejstev ali pa ima morda javnost težave z razumevanjem teh. Tudi pri vprašanju cepljenja proti covidu je veliko neznank in strahu. Ste pri nas pričakovali tolikšno zavračanje cepljenja?