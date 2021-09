Umrl je Jean-Paul Belmondo

Slovo slavnega francoskega igralca

Jean-Paul Belmondo (1933 - 2021)

© Georges Biard / WikiCommons

V 89. letu je umrl francoski igralec Jean-Paul Belmondo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal igralčev odvetnik. Belmondo je zaslovel v filmu Jean-Luca Godarda Do zadnjega diha iz leta 1960, v katerem je zaigral mladega gangsterja. Velja za ikono francoskega novega vala, uspešno kariero pa je gradil tudi kasneje.

Jean-Paul Belmondo se je rodil 9. aprila 1933 v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine. Kot mladenič se je ukvarjal z boksom in nogometom, z 20. leti pa je že stal na odrskih deskah.

Po uspehu v Godardovem Do zadnjega diha je zaigral tudi v filmih režiserjev, kot sta Claude Chabrol in Vittorio De Sica. Z Godardom je sodeloval še pri filmu Nori Pierrot (1965), poleg tega pa je leta 1974 nastopil v naslovni vlogi mojstrovine Stavisky Alaina Resnaisa.

Od začetka 70. let je Belmondo pogosteje igral v akcijskih filmih in kriminalkah, med drugim leta 1981 v filmu Profesionalec. V 90. letih je ponovno nastopal v gledališču. Potem, ko je preživel blažjo kap, je nastopil še v celovečercu Un Homme et son chien (Moški in njegov pes) iz leta 2008.

Belmondo je leta 2011 v Cannesu prejel zlato palmo za življenjsko delo. Kot je tedaj spomnil direktor festivala Alberto Barbera, je Belmondo, zahvaljujoč svojemu privlačnemu videzu, izjemnemu šarmu in neverjetni mnogostranskosti, igral v dramah, avanturah in tudi komedijah, s čimer si je pridobil svetovno slavo.

Med drugim je bil priznani igralec odlikovan tudi s francoskim redom za zasluge in redom legije časti.

Tako v Franciji kot v svetu se vrstijo odzivi na smrt "nacionalnega zaklada", kot je Belmonda na Twitterju označil francoski predsednik Emmanuel Macron. "Za vedno bo ostal Veličastni," je sporočil Macron.

Enemu najbolj priljubljenih oseb francoske sedme umetnosti se je poklonil tudi direktor filmskega festivala v Cannesu Thierry Fremaux. Kot je sporočil na Twitter računu festivala, je Belmondo kot človek in igralec prispeval nekaj največjih trenutkov v zgodovini filma. "Hvala, Jean-Paul. Zbogom, Veličastni," je zapisal.

Francoski igralec Alain Delon, ki je z Belmondom sodeloval v več filmih, je dejal, da je zaradi smrti kolega "popolnoma strt," poroča AFP. Pogosto napačno prikazana kot tekmeca sta velikana francoske kinematografije nastopila v več filmih, poroča AFP.

