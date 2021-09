Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Vlada, ko določa prioritete v epidemiji, nima prostih rok, pač pa mora upoštevati ustavo«

Dr. Samo Bardutzky, ustavni pravnik

© Uroš Abram

Vlada je v zadnjem letu in pol večkrat kršila ustavo, še večkrat zakonodajo, za sodne odločbe, ki jo opozarjajo na to, pa se ne zmeni preveč. Protiustavni posegi v človekove pravice, nezakonite kadrovske menjave na najvišjih položajih, presojanje primernosti tožilcev in sodnikov glede na njihove odločitve v zadevah, ki se nanašajo na največjo vladno stranko … O vsem tem in o posledicah takšnega načina delovanja vlade ter tudi državnega zbora in predsednika republike, smo se pogovarjali s Samom Bardutzkim, predstojnikom katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti.

Veljavno pravo, torej ustava in splošna zakonodaja, je nekako minimum, za katerega smo se dogovorili, da ga bomo v družbi spoštovali, da lahko živimo drug z drugim. Saj to drži?