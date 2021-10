Nisem sama

Izločenost, osamljenost in izolacija je realnost mnogih priseljenih žensk. Ob pomoči ustvarjalnih aktivnosti pa se lahko povežejo s sabo in med sabo povežejo na nov način.

© Arhiv Švicarije

V Švicariji bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Nisem sama, ki predstavlja vezena in grafična dela priseljenih žensk, ter kratki film Cirila Jazbeca. Razstava je del spremljevalnega izobraževalnega programa 34. Grafičnega Bienala Ljubljana: Iskra Delta.

Razstava Nisem sama je del triletnega projekta Aktivni odnosi II, ki ga vodi Društvo Odnos s partnerjem Zavodom Oloop. Na njej bodo predstavljena likovna dela, pri katerih so bili izražanje s tekstilom, grafičnim tiskom in izpostavljanje občutljivemu očesu kamere Cirila Jazbeca, "orodja opolnomočenja, mobilizacije, motivacije in spodbujanja proaktivnega delovanja", so zapisali na spletni strani.

Simbolično vsebino, ki zaznamuje razstavo, nosi vezeni avtoportret. Z izdelovanjem svojega portreta sodelujoče ženske pripovedujejo zgodbo o sebi: "Barve, iz katerih je avtoportret izdelan, simbolizirajo avtoričine vrline. Njegova izdelava ji pomaga pri krepitvi samozavesti in osebni rasti nasploh. Ustvarjanje avtoportreta je intimen, oseben dogodek, ker pa se dogaja v skupini, je tudi skupno umetniško dejanje."

"Iz občutka osamljenosti in ločenosti se namreč ustvarjalka premika v občutek povezanosti in pripadnosti, kar ji pomaga pri zavedanju, da "ni sama". Ročno vezena dela so izdelale ženske, ki prihajajo iz različnih koncev sveta - Albanke s Kosova in Severne Makedonije, Iračanke, Irančanke, Maročanke, Sirijke, Turkinje in Kurdinje," so zapisali ob razstavi.

"Izločenost, osamljenost in izolacija je realnost mnogih priseljenih žensk, saj ne znajo jezika, nimajo podpornega kroga prijateljev in širše družine ter doživljajo stiske zaradi kulturne in socialne tranzicije. Ob pomoči ustvarjalnih in drugih krepčilnih aktivnosti se priseljene ženske lahko povežejo na nov način s sabo in med sabo. Tako krepijo svojo psihično dobrobit, odpornost, občutek povezanosti in pripadanja ter notranji mir," še piše v spremnem besedilu k razstavi.

Ustvarjalnost pa po besedah njenih snovalcev ponuja tudi prostor refleksije - o sebi, svetu in drugih. Javna predstavitev delovanja priseljenk pa je še korak naprej: "Gre za zdravilen korak, kjer je njihovo delo videno in zgodbe slišane v javnosti. Ko se krepi posameznica, se obenem krepi cela skupnost. Javnosti, ki nima v vsakdanjem življenju stika z priseljeništvom, izolacijo, osamljenostjo, ponuja ogled razstave boljše in bolj empatično razumevanje."

V MGLC in Ustvarjalnem centru Švicarija je projekt socialne aktivacije priseljenk obsegal oglede razstav, kreativne delavnice, delo v grafičnem ateljeju in gostovanje zaključnega razstavnega dogodka Nisem sama. Tega so finančno podprli Evropski socialni sklad, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Razstava bo na ogled do 5. novembra.