Film Dune bo dobil nadaljevanje

Oktobra leta 2023 naj bi bil že na ogled v kinematografih

Potem ko je znanstvenofantastični film Dune: Peščeni planet, ki ga je režiral Denis Villeneuve, dosegel velik uspeh na blagajnah kinematografov, je bilo potrjeno snemanje nadaljevanja. "Veselimo se nadaljevanja potovanja," je na Twitterju objavil studio Legendary Entertainment. Nadaljevanje naj bi v kinematografe prišlo oktobra 2023.

Film Dune: Peščeni planet, v katerem so zaigrali Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson in Oscar Isaac, je v začetku meseca doživel odličen sprejem pri kritikih, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Uspeh je beležil tudi na blagajnah kinematografov v Severni Ameriki. Konec tedna je po ocenah v blagajne prinesel 41 milijonov dolarjev, s čimer je za približno deset milijonov dolarjev presegel pričakovanja. Hkrati je bil film dostopen pri ponudniku pretočnih storitev HBO Max družbe Warner Media.

Dune: Peščeni planet je adaptacija znanstvenofantastične klasike Franka Herberta. Zgodba spremlja Paula Atreidesa iz hiše Atreides, sijajnega in nadarjenega mladeniča, rojenega za velike stvari, ki mora odpotovati na najnevarnejši planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoji družini in narodu, je vsebina filma povzeta na spletni strani cineplexxa. Film je od 21. oktobra na ogled v slovenskih kinematografih.

Posneti film po tej zgodbi so bile njegove sanje. "To je šele začetek," je v torek po pisanju dpa povedal režiser Villeneuve, ko je govoril o napovedanem nadaljevanju. Skladatelj Hans Zimmer, ki je prispeval glasbo za film, pa se je na Twitterju pošalil: "Hvala bogu, da mi je ostalo še nekaj glasbe."

"Dune je filmska esenca, čarobni napoj – spice, 'začimba', ki filmu odpira možgane, bistri pogled, podaljšuje življenje in omogoča prihodnost. Razlog več, da je Villeneuvov Dune – dekonstrukcija kapitalističnih mitov o dobrih, miroljubnih kolonialistih, bremenu belega človeka, osvobajanju tretjega sveta, širjenju demokracije, manifestni usodi ipd. – videti kot kinetični bunuelovsko-malickovski sen o Herbertovem romanu Dune. Toda: kaj če je puščavski Arrakis le opustošena Zemlja? Kaj če je Arrakis le to, kar v prihodnosti ostane od Zemlje? Kaj če je Arrakis le puščava, ki so jo za sabo pustili kapitalizem in podnebne spremembe? Herbertov lapis philosophorum je najprej ekraniziral veliki David Lynch. Zdaj ga je ekraniziral veliki Denis Villeneuve," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

n9xhJrPXop4