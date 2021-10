Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Policije po Evropi pretepajo mladoletne begunce. To počno v našem imenu.«

Zuhoor Alqaisi, raziskovalka usod mladoletnih beguncev o nasilju, ki ga s strani policijskih enot begunci doživljajo na balkanski poti

© Uroš Abram

Zuhoor Alqaisi je iraška novinarka in raziskovalka, ki se ukvarja predvsem s pravicami otrok na poti, mladoletnih beguncev, mladoletnikov brez spremstva. Alqaisijeva, tudi sama begunka, ki zdaj živi in dela na Nizozemskem, se je pred časom ustavila v Sloveniji, bila je gostja na projekciji filma Igra senc (Shadow game) na Festivalu migrantskega filma, ki ga organizira Slovenska filantropija, dogodek pa je potekal v sodelovanju z ZRC SAZU. Pri dokumentarnem filmu, v katerem glavne vloge »igrajo« mladoletni begunci na balkanski begunski poti in med drugim prikazuje tudi posnetek surovega nasilja hrvaške policije nad beguncem, je sodelovala kot raziskovalka na terenu.

Zgodbe otrok, mladoletnikov, ki sami, brez spremstva, potujejo skozi naše kraje in tudi nastopajo v dokumentarcu, so težke. Kako ste izbrali »igralce« za ta film? Kakšna je bila vaša vloga pri tem?