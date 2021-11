Pripovedi žrtev, ki so preživele spolno nasilje med vojno na Balkanu

Drevi ob 20. uri v Slovenskem mladinskem gledališču

Po ovacijah občinstva v Sarajevu in Zagrebu, bo katalonska umetniška organizacija Cultura i conflicte z gledališko predstavo Nekdo je še v gozdu, 13. novembra ob 20. uri gostovala v Slovenskem mladinskem gledališću v Ljubljani. V predstavi spremljamo pripovedi žrtev, ki so preživele spolno nasilje med vojno na Balkanu, v dialogu z avtofikcijo dramatičarke Anne Marie Ricart Codina in ekipe društva Cultura i conflicte.

"Zgodilo se je v srcu Evrope, dve uri z letalom od Barcelone. Tu smo uživali v olimpijski evforiji, ki so jo v Sarajevu izkusili nekaj let prej. Na televiziji so se, med naštevanjem dobitnikov olimpijskih medalj v Barceloni, nenadoma pojavile podobe koncentracijskih taborišč v Bosni in Hercegovini. Po ocenah je bilo med vojno na področju nekdanje Jugoslavije med leti 1991 in 2001 posiljenih 25.000-50.000 žensk. Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo je bilo prvo sodišče, ki je posilstvo opredelilo kot vojno hudodelstvo in hudodelstvo proti človečnosti. Petindvajset let kasneje se sprašujemo, ali je za ženske žrtve posilstev in otroke, rojene iz prisiljene nosečnosti, vojna zares končana," so zapisali o predstavi.

Novembra 2020 je minilo petindvajset let od uradnega konca tamkajšnje vojne, med katero so posilili med 25.000 in 50.000 žensk in deklet, kar je bila strategija etničnega čiščenja. Žarometi in kamere so ugasnili. Ampak ali se je za tiste, ki so ta posilstva preživele, in za sinove in hčere, rojene iz njih, vojna končala?

Gledališka predstava, dokumentarni film in fotografska razstava nam omogočajo, da v različnih jezikih in za različno občinstvo še enkrat pojasnimo le še eno zaprto poglavje v evropski zgodovini: nekaznovanost, molk, telo ženske kot osvajalsko ozemlje, odločnost in vztrajanje pri iskanju pravice, boj proti stigmatizaciji in pogled novih generacij, ki skušajo vrniti dostojanstvo svojim materam v družbi, ki za njimi obrača glave.

