Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Če koga moti, da smo bili kritični do institucij države, potem imamo res velik problem«

Igor E. Bergant, novinar in voditelj oddaje Odmevi

Kolektiv informativnega programa tV Slovenija je zaradi predloga Programsko-produkcijskega načrta izdal posebno izjavo, v kateri so zavrnili načrte vodstva in opozorili, da predlagane spremembe »škodijo poslanstvu javnega zavoda«. niso jih poslušali, načrt so v ponedeljek brez večjih pretresov potrdili programski svetniki zavoda, 17 jih je bilo za, 5 vzdržanih, proti pa sta glasovala le dva. (na fotografiji javni protest novinarjev

© Robert Balen, Večer

Precej žalostno je gledati, kaj se dogaja na TV Slovenija, predvsem z njenim informativnim programom. Ta je v času Janševe vlade nenehno tarča napadov in žalitev, a namesto da bi napadi povzročili oster odziv, zahteve po neodvisnosti in avtonomnosti javnega medija, se je televizijska hiša začela sesedati. Spomladi je metlo odrešitve v roke prijel Andrej Grah Whatmough, najprej je na skrajno ciničen način odstavil nekaj ljudi, nato pa s svojimi zavezniki pripravil programsko-produkcijski načrt za leto 2022, ki ga je zavrnila strokovna javnost, še bolj pa novinarski kolektiv uredništva informativnega programa. Kar 134 od 143 novinarjev se je opredelilo proti.

Načrtov prenoviteljev to ni ustavilo, začasni direktor, nekdanji novinar Valentin Areh, je za novo urednico informativnega programa znova imenoval Jadranko Rebernik. To je storil kljub temu, da je pred štirimi leti za njeno razrešitev glasovalo dobrih 64 odstotkov sodelavcev informativnega programa. Arehu in Grahu Whatmoughu je v ponedeljek popoldne kljub odločnemu nasprotovanju kolektiva mirno prikimala še večina programskih svetnikov. V torek zvečer pa je Sindikat novinarjev Slovenije objavil pismo novinarjev kolektiva informativnega programa TV Slovenija, kjer je zapisano, da je »prevladal argument moči in ne moč argumentov«.

Igor E. Bergant je že dolga leta novinar, veliko izkušenj ima, ne opredeljuje se rad, a tokrat je stopil v javnost in spregovoril v imenu svojih kolegic in kolegov. Spregovoril je v podporo javni televiziji, v podporo javnosti.

Politika se zadaj mirno nasmiha. Moč RTV, moč njenega informativnega programa, ugaša, moč oblasti pa raste. V resnici ji ni bilo treba narediti veliko, le seme razdora je natrosila.

Se spomnite leta 2005, Grimsovega zakona, referenduma, vsega, kar je sledilo? Se spomnite, kaj se je takrat dogajalo z informativnim programom na TV Slovenija?