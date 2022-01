Simonitijevo ministrstvo ostro zarezalo v slovensko in mednarodno kulturno krajino

Ministrstvo za kulturo razpolaga z rekordnim zneskom za kulturo v zgodovini samostojne države, a je kljub temu razpolovilo sredstva za nevladne organizacije

Vasko Simoniti, minister za kulturo v tretji Janševi vladi

Štiriletni programski razpis za kulturne programe v umetnosti na ministrstvu za kulturo ni bil uspešen za nekatere nevladne organizacije in društva. Da jim niso odobrili sredstev, so konec tedna sporočili iz Gledališča Glej. Rezultati razpisa sicer še niso objavljeni, društvo Asociacija pa podatke še zbira.

S tem, ko ministrstvo ni odobrilo sredstev, je pod vprašaj postavljen obstoj enega redkih uprizoritvenih prostorov za sodobno avtorsko gledališče v Sloveniji, ki je že pet desetletji življenjskega pomena predvsem za mlade ustvarjalke in ustvarjalce, so zapisali v Gleju.

"Nejasna je prihodnost mednarodnih povezav za preboj slovenskih umetnikov ter vrhunskih gledaliških dosežkov doma in v tujini, ki jih Gledališče Glej kot najstarejša neodvisna gledališka hiša v Sloveniji kontinuirano predstavlja od leta 1970. Pa tudi prihodnost treh festivalov, od tega enega mednarodnega. Delo več sto umetnikov in strokovnih sodelavcev. Prebojnega in inovativnega mladinskega programa avtorskega gledališča," so dodali v sporočilu za javnost.

Organizacije rezultate o (ne)izbiri še prejemajo, tudi v društvu nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture - Asociaciji te podatke še zbirajo, da bodo po pregledu odločb lahko podali celovito analizo. Po načrtih bodo v roku dveh tednov sklicali novinarsko konferenco na to temo.

Predstavnica društva Polona Torkar je za STA zaenkrat ocenila le, da država od leta 2013, odkar je gospodarsko vse bolj uspešna, na kulturo in tudi na programski razpis ne gleda razvojno na način, da bi ga krepila ali namenjala dodatna sredstva.

To sicer ne velja za vsa področja, na posamičnih področjih, kot je uprizoritvena umetnost, pa po njenih besedah vsekakor ne razpisuje dodatnih mest in sredstev, ki bi omogočala producentom dostopati do financiranja, ampak vrhunske programe, ki so takšni tudi po oceni strokovnjakov, izriva iz financiranja.

Kot je pojasnila, v praksi to pomeni več stvari, med drugim so ti programi izgubljeni in ogroženi, prav tako so ogroženi njihovi evropski projekti, v katerih nastopajo. Naslednja možnost v okviru financiranja ministrstva pa je zanje predvsem ta, da programe v celoti predrugačijo in kandidirajo na drugih razpisih, kjer pa je na voljo sofinanciranje manjšega dela programa za precej manjša sredstva.

Pri tem je Polona Torkar omenila večletni projektni razpis, ki mu je ministrstvo ravnokar podaljšalo rok za prijave. Na njem lahko organizacije kandidirajo zgolj z eno vlogo. "Lahko si predstavljate, da je razkorak med tem, kaj so uveljavljeni producenti delali doslej, in kaj je možno, da jim država sofinancira zdaj, ko so iz razpisa izpadli, precej velik," je pojasnila.

Ministrstvo rezultatov programskega razpisa zaenkrat še ni objavilo, v službi za odnose z javnostmi pa so povedali, da pripravljajo pojasnila o tem, zakaj so določene organizacije izpadle. Po podatkih današnjega Večera so takšne poleg Gleja še Zavod Maska, Delak center, Zavod Emanat, Mesto žensk in Nomad Dance Academy Slovenija.

Da so omenjene zavrnili na razpisu, so sporočili tudi iz Zavoda Maska. "In to ob dejstvu, da ministrstvo za kulturo razpolaga z rekordnim zneskom za kulturo v zgodovini samostojne države - pri tem je v istem času razpolovilo sredstva za nevladne organizacije, s čimer je ostro zarezalo v slovensko in mednarodno kulturno krajino, saj številni nevladniki s svojimi programi sodijo med najpomembnejše snovalce novih uprizoritvenih tokov in formatov."

Kot so še dodali, odvzem sredstev razumejo kot strategijo dolgoletnega krčenja prostora za razvoj profesionalnih nevladnih organizacij.