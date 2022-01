Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Filozofi so nekoč dejali, ljubezen je večna, dokler traja. Tudi demokracija je večna, dokler traja. V tem pomenu je odločitev aprila usodna.«

Samo Uhan, sociolog

Dr. Samo Uhan na ljubljanski Fakulteti za družbene vede poučuje sociološke teme. Hkrati že leta sodeluje s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, ki pripravlja raziskavo Slovensko javno mnenje. In če kdo ve, kaj se dogaja s Slovenijo, z njenimi prebivalci, kako se spreminjajo vrednote ljudi in zakaj je tako, so to ljudje, ki se ukvarjajo s to družboslovno raziskavo.

Stvari v Sloveniji niso dobre, epidemija je razkrila razpoke v družbi, a je tudi pokazala, da si ljudje epidemiji navkljub želijo več demokracije. Kljub začetnemu navdušenju zavračajo idejo o močnih voditeljih. Družboslovni raziskovalci seveda niso vedeževalci, Samo Uhan ne ve, kaj se bo zgodilo na aprilskih volitvah. A v intervjuju opozarja na pomembne stvari, na to, da bo zmagala stran, ki najbolje obvlada »pravila volilne igre«, in da bodo imeli na volilni izid razmeroma velik vpliv tisti, ki se jih doslej niso udeleževali. Torej predvsem mladi. In epidemija? Ni razkrila le strukturnih napetosti v Sloveniji, razkrila je tudi, kakšni so pravi cilji Janševe vlade.

Kako bi opisali stanje, v katerem je Slovenija? Nekateri govorijo o avtokraciji, drugi o neliberalni demokraciji, tretji svarijo pred novodobnim fašizmom. Pretiravajo? Demokratične institucije v Sloveniji delujejo.