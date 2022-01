Krik neke generacije

Glas neke generacije, ki spoznava, da je tranzicija od imeti k biti nujna, če si želimo povrniti zaupanje v prihodnost

Svoje usode krojači

© Gaja Naja Rojec

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so po letu dni študija pripravili predstavo Svoje usode krojači, ki je plod prve generacije programa Mlado Mladinsko za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz. Dvajset mladih ustvarjalcev, izbranih na avdiciji, v njej razmišlja o družbi skozi družinski pogled. Premieri bosta v petek in soboto.

Izbrani mladi so pred letom začeli živeti z mladinskim gledališčem, si ogledali in analizirali večino predstav ter pod vodstvom mentorske ekipe in režiserke Ane Duša ustvarili svojo, ki je svojevrsten generacijski pogled na dojemanje prihodnosti, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor SMG Tibor Mihelič Syed.

Po njegovih besedah je to tista točka, kjer lahko bolje razume razliko med svojo in mlado generacijo. "Predstava predstavlja jasen glas, na trenutke celo krik neke generacije, ki spoznava, da je tranzicija od imeti k biti nujna, če si želimo povrniti zaupanje v prihodnost. Ta skupina mladih, talentiranih in razmišljujočih ljudi zna sanjati prihodnost na način, ki ga sam nisem več sposoben."

Z vprašanji, ki jih zastavljajo mladi, se po besedah Mihelič Syeda danes resno ne ukvarja skorajda nihče, zato želijo s programom odpreti prostor za njihovo misel in pogled.

Kot je pojasnila Ana Duša, je šlo za proces, v katerem so skušali mlade učiti vseh vidikov gledališča skozi prakso. Predstava je tako nastala v sodelovanju z vsemi vpletenimi, besedilo pa je njeno in avtorsko delo vseh 20 nastopajočih.

Po režiserkinih besedah so mladim poskušali dati orodja, s katerimi se bodo vključili v procese, ki lahko privedejo do spremembe. Želeli so jih vključiti v javni prostor, da bi bilo njihovo mnenje slišano in upoštevano. Velik del procesa so se posvečali refleksiji trenutnega družbenega dogajanja tako skozi pogovore in z vabljenimi gosti kot skozi urjenje v pisanju.

Vprašanje prihodnosti mladih obravnavajo skozi tri različne družinske situacije, pomembna za predstavo pa sta bila še pogovora s kriminologom Draganom Petrovcem o družinskem nasilju in nasilju v družbi ter s filozofom Matjažem Ličerjem o okoljski krizi, etiki, filozofiji in znanosti. Na tej točki so mladi vstopili še v dialog s kolumnisti časnika Dnevnik.

Kot je povedal eden od igralcev, se v predstavi niso želeli prikazati v vlogi žrtve, ampak svoj pogled na trenutno situacijo in razmisleke o tem, kako bi "družbo peljali v bolj kolegialno smer".

Mentorji so bili igralci SMG Blaž Šef, Damjana Černe in Primož Bezjak, ki je bil tudi koreograf. Dramaturgijo podpisuje Gaja Naja Rojec, glasbo je napisal Mitja Vrhovnik Smrekar. Kostume je oblikovala Maja Mirković, sceno Damir Leventič, zvok Marijan Sajovic, svetlobo Borut Bučinel, masko pa Vanja Djuran. Svetovalec za režijo je bil Mare Bulc.

Predstavo bo spremljala razstava Gaje Naje Rojec na temo družin.