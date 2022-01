Samozaposleni v kulturi že dlje časa niso upravičeni do nobene pomoči

Pobuda za pomoč mladim samozaposlenim v kulturi, ki so se zaradi mačehovskega odnosa države znašli v nemogočem položaju. Med podpisniki so Boris Cavazza, Jernej Lorenci, Vlado Kreslin, Ksenija Benedetti, Boris A. Novak, Drago Ivanuša in mnogi drugi.

Bo minister za kulturo Vasko Simoniti končno prisluhnil zaskrbljenim v kulturi?

© Borut Krajnc

Spoštovani, predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije g. Janez Janša in minister za kulturo Republike Slovenije g. Vasko Simoniti, si predstavljate, da imate otroka, ki nadvse rad igra glasbeni instrument, poje in ga umetnost izpopolnjuje? Pri treh letih že pove, da bo pel, igral v orkestru, nastopal v muzikalu … Ves svoj prosti čas vadi, hodi v glasbeno šolo, na številne dodatne seminarje, ustvarja, kreativno išče svoj glasbeni izraz in z odliko doštudira. Samostojno živi in s svojo kreativnostjo bogati različne odre in sestave ne le v Sloveniji pač pa tudi marsikje v tujini, publiko bogati z izjemnimi doživetji, zato se ta vedno znova vrača v kulturne hrame.

Potem pa pride pandemija. Življenje se ustavi.

Prvi val smo doživljali vsi enako: strah in negotovost. Toda po dveh letih ukrepov je življenje za samozaposlene v kulturi in njihove družine postalo neznosno. Vsi poklici nekako funkcionirajo, zaposleni dobivajo nadomestila, za delo od doma, v primeru da otroci ostanejo v karanteni … Dodatke na pokojnine dobivajo tudi upokojenci. Samozaposleni v kulturi pa že dlje časa (od julija 2021) niso upravičeni do nobene pomoči, čeprav je izvajanje dejavnosti, ki jih preživlja, praktično onemogočeno. Javno kulturno življenje je zamrlo. Ukrepi v povezavi s pandemijo organizatorje odvračajo od organizacije dogodkov, saj jih je večinoma nemogoče izpeljati, če pa že, so lahko dvorane največ polovično zasedene. Za druga področja, kot so trgovina, transport, šport so omejitve bistveno manj omejujoče.

Govorimo o samozaposlenih v kulturi, ki so bili pred pandemijo uspešni, finančno samostojni in so sebe in svoje družine lahko preživljali s svojim delom in ustvarjanjem. Gre za vrhunske mlade umetnike, na katere smo Slovenci lahko ponosni, saj predstavljajo naš narod in veličino kulture. Toda takšna situacija, kot smo ji priča, ubija ustvarjalni duh in pomeni umiranje narodove kulturne substance. Prireditve odpadajo, dogodkov ni, vsa kultura je v krču. Plesalci, glasbeniki, igralci životarijo.

Nujno in izrednega pomena je poskrbeti za mlade kulturnike, da bodo lahko preživeli. Prosim da jim država pomaga prebroditi ta čas, ko jim je delo onemogočeno. Poskrbite za mlade! Za mlade umetnike! Nujno! Zagotovite jim temeljni dohodek za mesece kulturnega mrka do dne, ko bo spet omogočeno druženje in bodo odri lahko ponovno zaživeli.

Krizo lahko premagamo le z več in ne z manj kulture. Podajmo jim roko podpore, da ne ugasnejo še zanje ustvarjalne iskre.

Verjamem, da boste odprto pismo skrbno in z vso odgovornostjo prebrali, ter javnost v kratkem obvestili o predlaganih rešitvah.

S spoštovanjem,

Romana Krajnčan, glasbenica

... in podpisniki pobude:

Aleksandra Ilijevski

Ana Pandur Predin

Boris Cavazza

Boštjan Gombač

Boris A.Novak

Drago Ivanuša

Darja Švajger

Eva S.Kreslin

Gojmir Lešnjak Gojc

Irena Rajh

Jaka Pucihar

Jernej Lorenci

Jelena Prokovič

Ksenija Benedetti

Katarina Habe

Lojze Krajnčan

Matjaž Farič

Matija Krečič

Miha Koren

Mitja Petrovič

Primož Vitez

Primož Grašič

Robert Waltl

Romana Möderndorfer

Teo Collori

Tomaž Kozlevčar

Uroš Perič

Vlado Kreslin

in drugi …