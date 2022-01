Film tedna: Zastoj

Nesreča in tragični dogodek v eni sami noči usodno združita dva zakonska para in ju najbrž povežeta za vse življenje.

© Željko Stevanić

V slovenskih kinematografih je na ogled film Zastoj režiserja in scenarista Vinka Möderndorferja (Predmestje, Pokrajina Št. 2, Inferno), ki je svetovno premiero doživel na lanskem FEST-u v Beogradu. Film pripoveduje o srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse življenje.

"V korejskem Parazitu, ki je prikazal vso obscenost ekonomske neenakosti, se reveži infiltrirajo v dom bogataša. Zastoj pa je slovenska verzija Parazita, le da je tu bogataš ta, ki se 'infiltrira' v dom revnih. Na vratih muslimanskega zakonskega para, Mejre (Mirjam Korbar) in Emirja (Peter Musevski), namreč neke deževne noči pozvoni rahlo zmedeni, a elegantni, urejeni neznanec (Uroš Fürst), ki noče in noče povedati, kaj hoče," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

Po besedah scenarista in režiserja Vinka Möderndorferja živimo v času, ko je odsotnost empatije v medčloveških odnosih eden najbolj perečih problemov sveta. "Surovi in brezobzirni kapitalizem iz dneva v dan razdira človeške odnose in spreminja svet v vojno vsakogar z vsakomer. Empatija, sočutje, pozornost do bližnjega, občutljivost za bolečino drugega, vse to, se zdi, izginja z zemljevida sveta. Pomembno se mi zdi povedati zgodbo, v kateri polno zaživijo človeški odnosi in kjer se spet vzpostavi občutljivost za drugega kot pomembna vrednota današnje civilizacije. Svet, kot ga živimo, je svet zastoja. Obstali smo v nekakšnem civilizacijskem zamašku, iz katerega brez medsebojnega razumevanja in upoštevanja osnovnih človeških in humanističnih vrednot ne bo izhoda."

Igralka Mirjam Korbar je za vlogo Mejre na festivalu filmske igre v Mostarju prejela nagrado drevo ljubezni za najboljšo glavno žensko vlogo. Žirija je svojo odločitev utemeljila z besedami: "Vloga matere, ki najde dovolj moči, da kljub težkim življenjskim okoliščinam, v katerih se je znašel njen sin, na najbolj plemenit način pomaga drugi družini, je igralska kreacija, o kateri razmišljamo še dolgo po koncu filma. Svojo vlogo je Mirjam Korbar v filmu Zastoj oblikovala v sodelovanju z drugimi odličnimi igralci: Petrom Musevskim, Urošem Fürstom in Barbaro Cerar. Skupaj so ustvarili enovito umetniško kreacijo tega pretresljivega in družbeno zelo pomembnega filma."

Vinko Möderndorfer (1958) je je diplomiral iz gledališke režije na AGRFT. Njegov celovečerni prvenec Predmestje je bil premierno predstavljen v Benetkah in Montrealu, predvajali pa so ga tudi v Karlovyh Varyh, Cannesu (Tous les Cinemas du Monde) in na drugih festivalih. Film Predmestje je prejel šest mednarodnih in domačih nagrad in bil izbran za Variety Critics’ Choice: Europe Now 2005. Möderndorferjeva Pokrajina Št.2 je bila premierno predstavljena v Benetkah. Film je prejel devet mednarodnih in domačih nagrad; bil slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja 2009. Inferno je bil premierno predstavljen v Busanu in izbran za Tallinn, Montpellier, FEST, Chicago, Edinburgh itd. Prejel je šest nagrad. Režira tudi v operi in gledališču ter na televiziji. Režiral je šestnajst AV del in čez sto predstav. Kot pisatelj je objavil več kot sedemdeset knjig. Za režijo filma Zastoj je bil nagrajen na mediteranskem filmskem festivalu v Aleksandriji.

AOmAr7FeNrw