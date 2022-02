Borut Mekina | foto: Borut Krajnc

»Madžarska izkorišča manjše in finančno šibkejše države«

Hrvaška zgodovinarka Lucija Balikić o nastajanju velike Madžarske

© Borut Krajnc

Lucija Balikić je hrvaška zgodovinarka, ki živi in dela v Budimpešti. Tam na Srednjeevropski univerzi (CEU) končuje doktorski študij, pri katerem se posveča zgodovini političnih idej v času pred razpadom Avstro-Ogrske in v medvojni Jugoslaviji, do maja pa je kot gostujoča raziskovalka pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) na obisku v Sloveniji. Tukaj bo aprila tudi predstavila svojo knjigo o vplivu britanskih in francoskih intelektualcev na nastanek Jugoslavije. Predmet njenega preučevanja, Avstro-Ogrska, je zadnja leta postal nadvse aktualen. Seveda predvsem zaradi Orbánovega režima, ki obuja idejo velike Ogrske.

Daleč najpomembnejša vlagateljica v Sloveniji je Avstrija, a jo zdaj že dohiteva Madžarska. Se vračamo v čas nekakšne Avstro-Ogrske?