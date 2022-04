Zgodilo se je čisto blizu nas

Osebni spomini in zgodbe pregnancev iz BiH, ki so se pred tremi desetletji zatekli v Slovenijo

V Galeriji Vžigalica bodo danes, ob 17. uri odprli prvi del razstave Zgodilo se je čisti blizu nas. Na razstavi, ki bo na ogled do 8. maja, predstavljajo osebne spomine in zgodbe pregnancev iz BiH, ki so se pred tremi desetletji zatekli v Slovenijo. Razstavo, sestavljeno iz osebnih spominov 45 posameznikov in posameznic, medijskega poročanja in drugega dokumentarnega gradiva, tvorita dva vsebinska sklopa. Kuratorji razstave: Tina Popovič, Gaja Naja Rojec in Matjaž Jamnik.

V Galeriji Vžigalica so predstavljene zgodbe o zapuščanju domov, prihodih v Slovenijo in nevsakdanjem bivanju v pregnanstvu, ki se je iz pričakovanih nekaj tednov raztegnilo v težko predstavljiva leta. Nekateri so tukaj odrasli, drugi so se postarali, za nekatere je Slovenija poostala dom, drugi so jo le prečili.

Odprtju prvega dela razstave bo sledila okrogla miza o pregnanstvu v atriju ZRS SAZU, ki jo bo vodil Ervin Hladnik Milharčič. Okrogla miza bo poskušala odgovoriti na vprašanja, kako je Slovenija pred tridesetimi leti sprejela pregnance in pregnanke in BiH, kako se spominjamo tistih časov, dobrega in slabega, in ali smo se se iz pretekle skupne izkušnje česa naučili.

Drugi del razstave, ki jo bodo v Galeriji Vodnikova domačija odprli 14. aprila, ki je pred tremi desetletji podobno kot KUD France Prešeren ponudila pregnancem iz BiH prostor za umetniško ustvarjanje. Pozornost na tej razstavi bo zato namenjena prav prostorom in umetniškim dejavnostim pregnancev iz BiH.

Tina Popovič,

kuratorka razstave

Spomine in gradiva za razstavo je prispevalo 45 sogovornikov, tako pregnancev iz BiH kot tistih, ki so jim pomagali. Njihovi spomini so predstavljeni v obliki citatov, videa in zvočnih posnetkov, spremlja jih tudi nekaj prinešenega gradiva in takratni medijski odziv.

"Razstava je sestavljena iz fragmentov, ki predstavljajo zgolj majhno okno v svet pregnanstva. Zbrani spomini odpirajo prostor za refleksijo naših ravnanj in odnosa do vseh tistih, ki so na različnih koncih sveta vsak dan prisiljeni zapuščati svoje domove. Na razstavi bo mogoče razbrati, kako je Slovenija takrat sprejela pregnance iz BiH in na kakšen način je pripravila njihov sprejem in bivanje v Sloveniji," je zapisala Tina Popovič.

Poleg razstav bo potekal bogat spremljevalni program: koncert Podalpski sevdah v Preddverju Križank, s po več kot dvajset letih ponovno zbranima zasedbama Dertum in Vali, ki se jima bosta pridružila Vlado Kreslin in Damir Imamović; fotografska razstava To ni naša vojna! Mladininih fotografov v Galeriji Fotografija; predstavitev gledališke skupine pregnancev Nepopravljivi optimisti, ki je delovala pod vodstvom Drage Potočnjak; projekcija filma v sklopu Festivala migrantskega filma; okrogla miza o novem valu sevdaha.