Povezali bodo obe Gorici

EPK distrikt je tehnološko-kulturna urbana četrt. Gre dejansko za ulico, ki se dvigne nad tire in spusti nazaj na tla.

Trg Evrope

© Leo Caharija

Med Novo Gorico in Gorico bo še pred začetkom Evropske prestolnice kulture (EPK) leta 2025 zgrajen t.i. EPK distrikt - tehnološko-kulturna urbana četrt. Iz začetnega predvidenega Trga Evropa se investicija širi z območja železniške postaje v Novi Gorici v zeleni predel med Novo Gorico in Gorico ob državni meji, ki bo tako povezal obe mesti.

EPK distrikt je začetek temeljite prenove na obmejnem območju od Mostovne na severu do Univerze v Novi Gorici na jugu. Ta obmejna cona, dolga približno tri kilometre, je tista, ki bo začela povezovati obe Gorici, so v sporočilu zapisali na Mestni občini Nova Gorica.

Na javni obravnavi v Novi Gorici je bila predstavljena idejna zasnova, po kateri bo v EPK distrikt vključen zahodni del Panovca ob potoku Koren, območje Kostanjevice, parka in vile Rafut ter vzpetina goriškega gradu v sosednji Gorici. Prikazan je bil razvoj dogajanj na posameznih območjih znotraj EPK distrikta, ki sloni na dokumentaciji Direkcije RS za infrastrukturo za izdelavo idejnega in izvedbenega projekta za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Nova Gorica.

Predstavljeni dokument povzema razgovore z Univerzo v Novi Gorici, ki predvidevajo selitev rektorata in gradnjo novih objektov na območje Majske poljane Zahod. V EPK distrikt bo umeščen tudi Center zelenih tehnologij, sklop laboratorijev in dejavnosti, ki podpirajo zlasti mala in srednja podjetja pri razvoju proizvodov in storitev na osnovi zelenih tehnologij.

Boštjan Vuga,

arhitekturni biro Sadar-Vuga

Projekt nastaja v tesnem sodelovanju lokalnih skupnosti, domačih podjetij in raziskovalne skupine Univerze v Novi Gorici. Na območju EPK distrikta bo vse, česar danes v mestu ni, pravijo na novogoriški občini, s poudarkom na okolju, izobraževanju, znanosti, tehnologiji, kulturi in novih oblikah mobilnosti.

"Predlagamo, da se ta prostor kar najbolje izkoristi oziroma ponovno uporabi. V ta prostor se seli evropska prestolnica kulture oziroma ga že uporablja za svoje dejavnosti in hkrati se pripravlja prostor novogoriške železniške postaje za selitev rektorata Univerze v Novi Gorici vanj. Tu bodo tudi trgovine, restavracije, kavarne in pisarne. Vse to se bo povezovalo preko pasarele, nadhoda nad tiri, ki je povezava med središčema Nove Gorice in Gorice preko Trga Evrope. Gre dejansko za ulico, ki se dvigne nad tire in spusti nazaj na tla," je idejno zasnovo na javni predstavitvi pojasnil Boštjan Vuga iz arhitekturnega biroja Sadar+Vuga.

Do leta 2025 bo prenovljen Trg Evrope, zgrajena pasarela in prenovljeno poslopje novogoriške železniške postaje. Območje stičišča obeh Goric bo v središčni točki dobilo nove vsebine, ki se bodo programsko razširile na celotno območje ob meji.