Vasja Jager | foto: Borut Krajnc

»Brezup je le voda na mlin avtokrata. Napačno je prepričanje, da boš preživel, če se boš zavlekel v luknjico in čakal, da hudi časi minejo sami od sebe.«

Renata Salecl, filozofinja in sociologinja

Govor Renate Salecl na petkovem protestu 8. aprila letos /

© Janez Zalaznik

Kako je danes živeti v iliberalni evropski državi? Kako je živeti v državi, v kateri imajo vsi časopisi enako naslovnico, na vseh televizijskih kanalih pa je prostor le za predstavnike in podpornike vladajočih? V kateri so zidovi polepljeni s plakati velikega vodje in njegovih pribočnikov? Ne govorimo o Sloveniji, a te države v Evropi danes obstajajo. Države nestrpnosti in primitivnosti, kjer se komunicira le še z žalitvami, maličenjem dejanskosti in prikrajanjem preteklosti, slikanjem notranjih in zunanjih sovražnikov. Kako blizu je danes temu Slovenija? Zakaj so te volitve tako usodne in zakaj smo se sploh znašli v tem stanju? Filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl, ena najbolj prepoznavnih in pronicljivih intelektualk, razlaga, v čem se je znašla Slovenija, v čem smo se znašli njeni prebivalci in kako usoden bo zdaj vsak glas.

V začetku meseca ste govorili na kolesarskem protestu na Trgu republike; v govoru ste opozorili, da so pred nami najpomembnejše volitve v dosedanji zgodovini Slovenije, celo pomembnejše od tistih leta 1990, ker je danes slovenska demokracija na smrtni postelji. Kako blizu smo temu, da ta demokracija v naslednjih dneh dejansko umre?