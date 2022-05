Lara Paukovič | foto: Uroš Abram

»Ta hip bi nujno potrebovali ministra, ki bi pridobival izkušnje na terenu«

Gregor Deleja, ravnatelj Ravnatelj Gimnazije Celje in vodja iniciative strokovnjakov za prenovo šolskega sistema od vrtca do fakultete

© Uroš Abram

Šolstvo je v krču: spet se srečuje s stisko učencev ob prijavah na srednje šole in z visokimi omejitvami vpisa, ki vse jasneje nakazujejo, kako neustrezen je trenutni sistem točkovanja, po drugi strani pa se ravnokar oblikuje nova vlada in z njo novo ministrstvo za izobraževanje. Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center, je vodja Partnerstva za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem, v katerem sodelujejo številni strokovnjaki s področja šolstva, njihov cilj pa je oblikovanje smernic za celostno spremembo sistema, ki jih nameravajo v roku enega leta predati novi oblasti.

Kako daleč ste s pripravami predloga novega šolskega sistema?