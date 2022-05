Skrivnostni biološki oče Marilyn Monroe

Francoska televizija bo drevi premierno prikazala dokumentarec z naslovom Marilyn: Her Final Secret

Marilyn Monroe

Francoska televizija bo na kanalu Toute l'Histoire drevi premierno prikazala dokumentarec o Marilyn Monroe z naslovom Marilyn: Her Final Secret. Režiser filma Francois Pomes je želel razkriti identiteto biološkega očeta slovite igralke, ki še 60 let po njeni smrti ostaja neznanka, piše španska tiskovna agencija EFE.

Pomes je pred dnevi v intervjuju povedal, da je po njegovem mnenju igralko močno zaznamovala odsotnost staršev, zlasti očeta. Režiser je pojasnil, da ga Marilyn Monroe navdušuje že od otroštva, ko je s starši gledal klasične filme. Zadnjih nekaj let je razmišljal, kako bi obeležil 60. obletnico njene smrti.

"O Marilyn obstaja veliko dokumentarnih filmov in na stotine biografij, sam pa sem želel ponuditi nekaj drugačnega," je povedal. "Ugotovil sem, da manjka le en podatek: identiteta njenega biološkega očeta," je dodal.

Raziskovalno nalogo sta prevzela laboratorij v Teksasu v ZDA in v Toulousu v Franciji, ki sta analizirala vzorce igralkinih las, ki so jih pridobili od njenega frizerja in iz obdobja balzamiranja njenega telesa ob smrti zaradi prevelikega odmerka uspaval. Po dveh letih so v Toulousu iz njenih las pridobil okoli 20 odstotkov njenega genetskega profila. Po analizah DNK naj bi bil njen biološki oče Charles Stanley Gifford.

Pomes je povedal, da so imeli veliko srečo, saj je iskanje genetskega materiala v laseh brez korenin izjemno težko, a so ga pridobili dovolj, da se je ujemal z Giffordovim, je poudaril.

Marilyn Monroe, rojena kot Norma Jeane Mortenson, je prevzela ime bivšega moža svoje matere. Ta - Gladys Pearl Baker Monroe - ji ni nikoli povedala, kdo je njen oče, vendar je igralka vedno hranila fotografijo skrivnostnega moškega. Igralka je otroštvo preživela v rejniških družinah in sirotišnicah, saj je bila njena mati pogosto hospitalizirana v psihiatričnih bolnišnicah.

