Čigava realnost je prava?

Razstava Mladininih fotografov ob 30. obletnici prihoda bošnjaških beguncev v Slovenijo

Begunski center v začasnih bivališčih bivšega gradbišča. Med 242 begunci je polovica otrok. Izhod iz centra je prepovedan. Zebe jih, ker ni ogrevano, a ostajajo tam, da so blizu svojcev, ker imajo mnogi med njimi na Jesenicah sorodnike, mnogo žensk soproga. Hrušica pri Jesenicah, oktober 1992

© Borut Krajnc

Barbara Čeferin, nekdanja fotografinja tednika Mladina, ima v stari Ljubljani Galerijo Fotografija. Ko jo je Tina Popovič iz zavoda Divja misel (Vodnikova domačija) povprašala, ali bi se tudi sama pridružila obeležitvi 30. obletnice prihoda bosanskih beguncev v Slovenijo, je bila takoj za to. Izbrala je fotografije štirih fotografov, ki so takrat delali za Mladino in beležili zgodbe bosanskih beguncev v Sloveniji.