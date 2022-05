Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Majejo temelje hiše, jo uničujejo, razgrajujejo, iz javnega medija želijo narediti propagandno politično trobilo«

Tatjana Pirc, novinarka Radia Slovenija

© Uroš Abram

Tatjana Pirc je že skoraj 40 let novinarka Radia Slovenija, bila je tudi urednica, a najraje ima mikrofon in oddaje. Pred leti je ustvarila Petkovo centrifugo, avtorske komentarje tedenskega dogajanja, ki včasih zbodejo, včasih nasmejijo. Predvsem ima rada novinarstvo, je članica aktiva novinarjev Radia Slovenija in predsednica Novinarskega častnega razsodišča. Tatjana Pirc je ob dogajanju na javnem mediju pretresena. Ko je na dan svobode tiska 3. maja potekal protest pred stavbo RTV Slovenija, si je pripela napis: »Tudi jaz sem Studio City, tudi jaz sem Marcel.«

Kolikokrat ste v zadnjih mesecih stali pred hišo RTV Slovenija? Dvakrat? Ni običajno, da novinarji javno protestirajo; novinarji navadno poročajo o drugih, ne o sebi. Zakaj ste bili tam?