V znamenju Freddyja Kruegerja

Od 9. do 16. julija bo v Ormožu in Ljutomeru potekal Grossmanov festival fantastičnega filma

Osemnajsti Grossmanov festival fantastičnega filma, ki bo ptekal od 9. do 16. julija v Ormožu in Ljutomeru, bo letos v znamenju Freddyja Kruegerja. Častna gosta festivala bosta igralec Robert Englund in režiser Jack Sholder. Englund je z likom Freddyja Kruegerja ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma. Sholder je režiral filmsko serijo o Freddyju Kruegerju.

Obema gostoma bodo na letošnjem Grossmanovem festivalu posvetili tudi filmske retrospektive, z njima opravili javne razgovore ter jima na zaključni prireditvi podelili častne festivalske nagrade. Jack Sholder bo tudi predsedoval žiriji za najboljši celovečerni film festivala.

Freddy Krueger

© New Line Cinema

Robert Englund je z likom Freddyja Kruegerja ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma. Freddyja lahko postavimo ob bok klasičnim filmskim pošastim, kot sta fantom iz opere ali Frankensteinova pošast. Postal je globalni pop kulturni fenomen. Nočno moro v ulici brestov (1984) je leta 2021 ameriška Kongresna knjižnica izbrala za ohranitev v okviru Narodnega filmskega registra zaradi njene "kulturne, zgodovinske ali estetske vrednosti." Englund je poleg tega igral še v več kot 70 celovečercih in več televizijskih serijah, nastopil je tudi v zadnji sezoni The Stranger Things.

PqZCh3fOUPg

Jack Sholder se je med velikane žanrskega filma vpisal že s prvencem Alone in the Dark (1982), v katerem igrajo Jack Palance, Donald Pleasence in Martin Landau. Sledilo je prvo in najbolj transgresivno nadaljevanje v filmski seriji o Freddyju Kruegerju, Maščevanje v Ulici Brestov (1985). S svojim najbolj znanim filmom Skrivač (The Hidden, 1987) je poskrbel za izjemen spoj znanstvene fantastike in policijskega trilerja, so zapisali organizatorji festivala.

yv4AFuOY9y4

Filmski program letošnjega Grossmanovega festivala fantastičnega filma bo postregel še s posebnim poklonom stoti obletnici filma Nosferatu, retrospektivo korejskega grozljivega filma ter izborom najboljših aktualnih žanrskih filmov. Več gostov in celoten filmski program bomo razkrili v naslednjih tednih.

Kot že zadnji dve festivalski izdaji se tudi letošnja začenja v Ormožu 9. julija, nato pa se bo 12. julija preselil v izvorno mesto - Ljutomer. Tudi letos bo ponudil nabor celovečernih, kratkih in dokumentarnih filmov, ki se bodo potegovali za festivalske nagrade - hude mačke. Po nekoliko okrnjenih festivalskih izvedbah zaradi pandemije covida-19 se na Grossmanov festival spet vrača tudi bogat spremljevalni program.