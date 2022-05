Plečnikova odličija 2022

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je danes v Narodni galeriji podelil letošnja Plečnikova odličja. Prejemniki Plečnikove nagrade so Matija Bevk, Vasa J. Perović in Johannes Paar, ki so žirijo prepričali s projektom stavbe, imenovane Nova galerija in kazemate v avstrijskem Dunajskem Novem Mestu. Obenem so podelili še štiri Plečnikove medalje.

Projekt nove galerije in kazemat v Dunajskem Novem Mestu (Wiener Neustadt) odlikuje izjemna umestitev v prostor, dosledno izpričan odnos med historično strukturo in novimi arhitekturnimi intervencijami, skoraj čarobno vzdušje notranjega prostora in vrhunska izvedba, piše v obrazložitvi nagrade.

"Stavba je v prostor umeščena tako, da izkoristi manjšo ulično vrzel pred ostanki nekdanje trdnjave in tako oblikuje vhodno ploščad. Avtorji projekta na ta način ustvarijo mestni trg, ki obiskovalca mentalno pripravi, da vstopi v drobovje nekdanjega srednjeveškega skladišča orožja. Vhodno pročelje z veliko in težko betonsko fasadno površino brez odprtin, ki skoraj breztežnostno lebdi nad transparentnim pritličjem, obiskovalca usmeri k tlom in tako pripomore k ambientalnemu učinku večvišinske vhodne dvorane s skrivnostno okroglo luknjo na stropu. Presenečenje je še toliko močnejše, ko skozi panteonsko odprtino posije sončna svetloba...," je zapisala žirija v sestavi Tomaž Krušec (predsednik), Jurij Kobe, Ana Kreč, Darja Matjašec in Peter Šenk.

Opisane prostorske kvalitete po mnenju žirije projekt uvrščajo med ene izmed najboljših arhitekturnih realizacij slovenskih arhitektov, ki se ukvarjajo s temo prenove in revitalizacije arhitekturnih spomenikov. To je arhitektura, ki na spoštljiv način vzpostavi dialog z obstoječimi historičnimi strukturami, hkrati pa se ne boji uporabe novih materialov, konstrukcij in drugih sredstev, ki nekdaj zapuščenim zidovom zagotovijo novo življenje, še med drugim piše v obrazložitvi.

Strokovna komisija se je letos odločila za podelitev štirih Plečnikovih medalj. Za arhitekturno realizacijo so prejemniki medalje Aljoša Dekleva, Tina Gregorič in Lea Kovič za Sosesko Novo Brdo, Marko Studen, Jernej Šipoš in Boris Matić pa so medaljo dobili za Cukrarno.

Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture pa je letos prejela interdisciplinarna delovna skupina. Andrej Hrausky, Sonja Ifko, Lena Jevnik, Nataša Jurgec Gurnick, Špela Karo, Mateja Kavčič, Natalija Lapajne, Darja Pergovnik, Ana Porok, Irena Potočnik, Špela Spanžel (vodja), Marko Stokin, Tomaž Štoka (koordinator), Metka Štrajhar, Meta Štular, Irena Vesel, Gojko Zupan in Bogo Zupančič so bili nagrajeni za vpis del Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Plečnikovo medaljo za delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike pa so namenili Mateji Kurir za znanstveno monografijo O oblasti v arhitekturi, so sporočili iz Sklada arhitekta Jožeta Plečnika.

Podelili so še Plečnikovo študentsko priznanje, ki ga je prejela Eva Matijašević za magistrsko delo Idejna zasnova rafinerije odpadkov in energetsko središče na območju termoelektrarne Trbovlje, izdelano pod mentorstvom Roka Žnidaršiča.

Razstava del vseh prejemnikov Plečnikovih odličij je od danes na ogled v mestni galeriji na prostem na Novem trgu, razstavo projekta, nagrajenega z letošnjo Plečnikovo nagrado, pa bodo odprli v sredo v Galeriji DESSA.

Plečnikova odličja so najvišje strokovno priznanje slovenskim avtorjem za vrhunske stvaritve, ki so nastale v zadnjih petih letih v Sloveniji ali tujini na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme.