Slovenska kinoteka zmagovalka evropskega programa Skupni projekt restavriranja v Cannesu

Podpora znaša 50.000 evrov

Slike iz življenja udarnika

© Slovenska kinoteka

Slovenska kinoteka je skupaj s še tremi partnerji zmagovalka evropskega programa Skupni projekt restavriranja. Zmagovalca, ki je tudi dobitnik denarne podpore, je v ponedeljek sporočilo Združenje evropskih kinotek (ACE) v paviljonu Evropske unije na 75. filmskem festivalu v Cannesu. Podpora znaša 50.000 evrov.

Slovenska kinoteka, ki je nosilka projekta, bo skupaj z Avstrijskim filmskim arhivom, Hrvaškim državnim arhivom in Filmskim centrom Sarajevo digitizirala in nato digitalno restavrirala jugoslovansko filmsko klasiko Slike iz življenja udarnika (Slike iz života udarnika), ki jo je leta 1972 posnel režiser Bato Čengić iz BiH.

Restavriranje bosta omogočili finančni podpori v okviru programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Media, in ministrstva za kulturo, so sporočili iz Slovenske kinoteke.

Žirijo, ki je odločala o zmagovalcu programa Skupni projekt restavriranja, so sestavljali ugledni filmski ustvarjalec Sergej Loznica, direktorica oddelka za igrani film pri ARTE Claudia Tronnier ter direktor festivala Dnevi nemega filma v Pordenonu Jay Weissberg.

Slovenska kinoteke že vrsto let hrani Čengićeve filme. Negativ slike in zvoka za legendarni in ob nastanku cenzurirani film Slike iz življenja udarnika pa hrani Hrvaški državni arhiv. Sodelovanje Slovenske kinoteke s Hrvaškim državnim arhivom in Filmskim centrom Sarajevo za digitiziranje filma se je začelo decembra lani.

Združenje evropskih kinotek pa je v okviru projekta Sezona filmskih klasik, namenjenega finančni podpori digitalizacije in digitalnega restavriranja filmov v evropskih filmskih arhivih in kinotekah, letos Slovensko kinoteko povabilo tudi k prijavi Skupnega projekta restavriranja, pri katerem so morale sodelovati vsaj tri članice Združenja evropskih kinotek.

Poleg Hrvaškega državnega arhiva, ki hrani negativ slike in zvoka, Filmskega centra Sarajevo, ki je zagotovil pravice za predvajanje in bo obenem sodeloval tudi pri samem procesu restavriranja, ter Slovenske kinoteke, pobudnice in koordinatorke projekta, ki je zagotovila referenčno kopijo ter bo restavriranje vodila, se je prijavi pridružil še Avstrijski filmski muzej, ki bo pomagal na strokovnem in promocijskem področju.

Slike iz življenja udarnika predstavljajo filmsko mojstrovino ter klasiko jugoslovanske kinematografije ter obenem čudovit primer izvirne estetike in humanizma. K filmu, ki je nastal v produkciji takratne produkcijske hiše Studio Film Sarajevo, so veliko prispevali tudi slovenski ustvarjalci.

Direktor fotografije je bil Karpo Godina, ki bo sodeloval tudi pri restavriranju filma, glasbo je napisal Bojan Adamič, v glavni ženski vlogi je nastopila Štefka Drolc, film pa je bil delno posnet tudi v Sloveniji.

Direktorica Slovenske kinoteke Ženja Leiler Kos, ki je v ponedeljek iz Ljubljane nagovorila obiskovalce slavnostnega dogodka v Cannesu, je ocenila, da je digitalno restavriranje omenjenega filma relativno majhen korak za ohranjanje skupne jugoslovanske filmske dediščine, toda "velik korak za vse, ki se zavedamo pomena ohranjanja filmskega spomina, še posebej, če bomo v tem duhu sodelovanja nadaljevali in presegali meje ločevanja".

