Vasja Jager | foto: Borut Krajnc

»RTV Slovenija je Janezov večni objekt poželenja«

Sašo Hribar, Radio Slovenija, član programskega sveta RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Že 32 let se Slovenija smeji Radiu Ga Ga, toda zadnji dve leti resničnost krepko prehiteva satiro. In tako se Sašo Hribar, že štiri mandate član programskega sveta RTV Slovenija, ki je na nacionalki videl in doživel že vse, pri svojih 62 letih samooklican kot nepomembni nihče, odkašlja, zajame sapo in začne pripovedovati o rečeh, ki jih ni videl in doživel še nikoli prej. Hribar je človek, ki se zna povzpeti nad svoj ego, v vsakem trenutku ve, katera stran zgodovine je prava: pač tista, na kateri stoji RTV Slovenija kot javna radiotelevizija v resničnem pomenu besede.

Ko po sejah programskega sveta berem vaše izjave, mi delujete kot Howard Beale v filmu TV-mreža, ki je na vse grlo vpil, da je jezen kot sam vrag in da tega ne bo več prenašal. Ste ob tem, kar se dogaja na RTV Slovenija, tudi vi jezni kot sam vrag?