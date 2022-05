Inscenacija Zupanovega romana Levitan

Premiera predstave Levitan. Primer Vitomil Zupan v režiji Matjaža Bergerja

© Barbara Čeferin

Novomeški Anton Podbevšek Teater (APT) bo v prostorih Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki drevi premierno uprizorili predstavo Levitan. Primer Vitomil Zupan v režiji Matjaža Bergerja. Gre za inscenacijo leta 1982 izdanega Zupanovega romana Levitan v koprodukciji kostanjeviške galerije, sodeluje pa tudi Cankarjev dom.

Predstava je nastala v soavtorstvu z Evo Mahkovic, ki je poskrbela za dramatizacijo. V njeno središče so postavili glavnega junaka tega romana Jakoba Levitana oziroma "cel obod dogodkov, zgodb in prebliskov iz njegovega predhodnega življenja".

"Inscenacija bo kinematična in skoraj filmska, iskali bodo osnovne atribute estetskega učinka v pravzaprav melodrami oziroma melodrami nekoga, ki je dejanski heroj," je ob napovedi letošnje sezone APT povedal Berger.

Marcel Štefančič, jr. je ob predstavi med drugim navedel zapis hrvaškega pisatelja Miljenka Jergovića, ki je ocenil, da je bil Levitan ena od kultnih knjig punkerske in novovalovske mladine, ki ji je "imponirala Zupanov noro pogumni upor proti sistemu" in njegov antikomunizem.

"Nujno je treba pojasniti, da je bil pomen tega pojma takrat drugačen, kakor je danes, in da je zajemal vse, kar bi moglo škandalizirati Partijo, bodisi objavljanje prepovedanih resnic ali širjenje prostora svobode in premikanje obzorij proti Zahodu, a tudi proti Vzhodu", je dodal Jergović.

V grajskih kletnih prostorih Galerije Božidarja Jakca, ki spominjajo na ječo, bodo nastopili Borut Doljšak, Barbara Ribnikar, Gregor Čušin, Jana Menger, Gregor Podričnik, Primož Petkovšek, Mila Peršin, Timotej Novaković, Mario Dragojević, Sebastjan Starič in Janez Hočevar.

Avtorji uprizoritvene predloge so Matjaž Berger, Eva Mahkovic in Mitja Sočič. Glasba je delo Dua Silence, koreografija Gregorja Luštka, kostumografija Petre Movrin in Metoda Črešnarja. Za scenografijo je poleg Bergerja poskrbel Simon Žižek, za spremljevalni video pa Iztok H. Šuc in Gašper Vovk.

Levitan je zaporniški roman z avtobiografskimi prvinami pisatelja Vitomila Zupana. Pripoveduje o političnem zaporniku Jakobu Levitanu in velja za eno prvih slovenskih del, ki obravnavajo zaporniško tematiko, poleg avtobiografskosti je tudi izrazito erotičen. Roman je leta 1982 prejel Župančičevo nagrado.