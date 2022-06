Druga edicija igralskega filmskega festivala Kraft

Festival bo do 19. junija ponudil 13 celovečernih filmov, družabne dogodke, pa tudi obsežen strokovni del, ki bo letos posvečen intimnim prizorom na filmu

V tekmovalnem programu bo na ogled tudi film Čudovita bitja,(r. Guðmundur Arnar Guðmundsson)

Z otvoritveno slovesnostjo in podelitvijo nagrad Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev se bo danes ob 21. uri v Kranju začel drugi igralski filmski festival Kranj Krafft. Festival bo do 19. junija ponudil 13 celovečernih filmov, družabne dogodke, pa tudi obsežen strokovni del, ki bo letos posvečen intimnim prizorom na filmu.

Na otvoritveni slovesnosti na Gradu Khislstein bodo pripravili tudi projekcijo kratkih filmov Filmski poklic - Igralec (Peter Bizjak, 2020) in Male ribe (Maja Križnik, 2015), v katerih nastopa Silva Čušin, prejemnica nagrade Ita Rina za življenjsko delo. Pred slovesnostjo bo ob 19. uri v Layerjevi hiši pogovor s Silvo Čušin.

Festival sestavljajo tekmovalni program, v katerem se bo devet celovečernih filmov potegovalo za nagrado zlato jabolko, strokovni program, v okviru katerega bodo potekale okrogle mize, mojstrski tečaji in delavnice, ter spremljevalni program z revijo nagrajenih celovečernih filmov, slovenskih plesnih filmov in študentskih igranih filmov ter z družabnimi dogodki.

Tričlanska selektorska ekipa, ki jo sestavljajo zgodovinarka in sociologinja Ana Šturm, kulturologinja in filmska kritičarka Veronika Zakonjšek ter gledališki in filmski igralec Petja Labović, je v tekmovalni program uvrstila devet celovečernih filmov sodobne svetovne filmske produkcije zadnjih dveh sezon, ki izstopajo po presežkih igralcev.

Prejemnike zlatih jabolk, ki jih bodo podelili na zaključni slovesnosti 19. junija, bo izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo italijanska igralka Valentina Carnelutti in slovenska igralca Marijana Brecelj ter Sebastian Cavazza.

Osrednja tema letošnjega strokovnega programa bodo intimni prizori na filmu. Med drugim bo mojstrski tečaj in delavnico na to temo izvedla vodilna koordinatorka intimnih scen v Veliki Britaniji Ita O'Brien, o temi pa bo na okrogli mizi spregovoril tudi britanski filmski režiser Bill Anderson, ki je pripravil konkretne smernice za pripravo in izvedbo intimnih prizorov, je na novinarski konferenci pred začetkom festivala povedal predsednik festivala Krafft Branko Završan.

Festival bo namenjen tudi druženju in mreženju. "V okviru festivala želimo ustvariti platformo, ki bo našim igralcem dala možnost, da se spoznajo s tujimi igralskimi agenti in večjimi režiserskimi imeni," je izpostavila direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar.

Zato bo na festivalu prvič potekal nov mednarodni program za spodbujanje povezovanja filmskih in avdiovizualnih igralcev v regiji in povečanje njihove prisotnosti v evropski filmski industriji ReActing as a Star. V Kranj bo prišlo več kot 20 igralcev iz te regije, hkrati pa tudi nekateri znani evropski režiserji in igralski agenti.

