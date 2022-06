Sporno delo odstranili z razstave

Indonezijsko delo z naslovom Ljudska pravičnost je bilo sprva neopaženo, nato pa deležno javne kritike zaradi antisemitske vsebine

Umaknjena instalacija Ljudska pravičnost indonezijskega umetniškega kolektiva Taring Padi

Na letošnji documenti v nemškem Kasslu antisemitizem še vedno buri duhove. Tokrat gre za instalacijo indonezijskih umetnikov, ki je bila sicer na ogled le nekaj dni. Indonezijsko delo z naslovom Ljudska pravičnost je bilo sprva neopaženo, nato pa deležno javne kritike zaradi antisemitske vsebine. Včeraj so ga odstranili z razstave.

Očitki o antisemitizmu, ki spremljajo letošnjo documento, so se tako še okrepili. Kuratorski kolektiv letošnje razstave so že mesece obtoževali antisemitizma, a pristojni niso ukrepali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vse glasnejši so zato pozivi k temeljiti obravnavi afere.

Po poročanju Deutsche Welle so se prvi očitki na račun Ruangrupe, kuratorskega kolektiva na documenti 15, pojavili v začetku januarja, ko jih je na anonimnem blogu kritiziralo zavezništvo proti antisemitizmu. Opozorilo je, da je palestinski kolektiv na razstavi antisemitski in da njegovi umetniki podpirajo kulturni bojkot Izraela.

Zdaj pa so z razstave umaknili instalacijo Ljudska pravičnost indonezijskega umetniškega kolektiva Taring Padi. Ta med drugim prikazuje vojaka s prašičjim obrazom, ki nosi šal z davidovo zvezdo in čelado z napisom Mosad, kar je ime izraelske obveščevalne službe. Po ostrih kritikah javnosti so jo v ponedeljek sprva prekrili s črnim pregrinjalom, danes pa je župan Kassla Christian Geselle sporočil, da so jo odstranili.

Geselle je ob tem dejal, da je jezen in razočaran ter da se kaj takega ne bi smelo zgoditi. Instalacija ima po njegovih navedbah jasno antisemitsko povezavo. Tudi nemška ministrica za kulturo Claudia Roth je podprla odstranitev spornega dela, saj da ima očitne antisemitske elemente. Mednarodni odbor Auschwitz pa je pozval k dialogu z umetniki.

Instalacijo so postavili šele po tem, ko so si številni novinarji in strokovna javnost letošnjo documento že predhodno ogledali. Po besedah organizatorjev so jo postavili v petek popoldne. Kot razlog za zamudo so navedli restavratorska dela zaradi poškodb, nastalih v času skladiščenja. Delo namreč ni bilo narejeno posebej za documento 15, ampak je bilo prvič prikazano leta 2002 na Umetniškem festivalu v avstralski Adelaidi.

Documenta poleg beneškega biennala velja za najpomembnejšo predstavitev sodobne umetnosti. Pripravijo jo vsakih pet let.

