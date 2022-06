Povezovanje ulične, umetniške in akademske scene

Četrta izvedba festivala ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival

Na razstavi v Galeriji Alkatraz se bo predstavil pronicljivi češki ulični umetnik Epos 257.

© Arhiv festivala

V Ljubljani bo od 27. junija do 3. julija potekala četrta izvedba festivala ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival, ki prinaša odprtja poslikav, skupinsko poslikavo, mednarodno konferenco, razstavo, delavnice in koncerte. Tema letošnjega festivala je ulična umetnost na periferiji ter periferija ulične umetnosti.

Letošnji Ljubljana Street Art Festival gosti več kot 60 udeležencev, ki se bodo v teoriji in praksi posvetili geografski periferiji ulične umetnosti kot tudi subpolitične, aktivistične prakse. Prikazali bodo tudi, kako se je ulična umetnost preoblikovala v performativne izrazne oblike, novomedijske in intermedijske formate, so sporočili organizatorji.

Ljubljana Street Art Festival se bo odvijal na različnih lokacijah; od Kina Šiška do AKC Metelkova mesto, Projektnega prostora DUM, DobreVage, Plesnega teatra Ljubljana in Sax Puba.

Na ljubljanskih pročeljih bodo v sklopu festivala nastale številne poslikave. Lynn Lehmann in Dennis Gärtner iz Nemčije, bolje poznana kot ZEBU, bosta s poslikavo People in Motion pustila pečat na steni Plesnega teatra Ljubljana.

Na prvotnem muralu na trnovskem Sax Pubu iz leta 1985 bo Mathieu Tremblin iz Francije izvedel "napačno obnovo" po navdihu analogne fotografije ter tako invertiral celoten izgled poslikave.

Druge poslikave bodo v praksi poosebljale performativne izrazne oblike, novomedijske in intermedijske formate ulične umetnosti. Marko K. Gavez in knnz (Neža Knez) iz Slovenije, ki veljata za najvidnejša predstavnika mlajše generacije ustvarjalcev na področjih grafitov in vizualizacij, bosta preoblekla zunanjost Kina Šiška z AR muralom, kjer bo gledalcu s pomočjo digitalnega vmesnika omogočena interakcija z grafitom.

Na makadamskem parkirišču pri AKC Metelkova mesto bo multidisciplinarni slovensko-švicarski umetniški dvojec Veli & Amos ustvaril stensko poslikavo z uporabo gasilnih aparatov, napolnjenih z barvo. Napovedana je tudi skupinska poslikavo in avdio-vizualni performans na Hall of Fame (AKC Metelkova mesto), s prepletom sprejev, valjčkov in video projekcij.

V okviru Ljubljana Street Art Festivala bo potekala tudi dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Periferija ulične umetnosti/ulična umetnost na periferiji, na kateri bodo sodelovali mednarodni strokovnjaki in strokovnjakinje ter ulični umetniki. Premierno bodo tudi predvajali nagrajeni celovečerni dokumentarni film Ulične junakinje iz leta 2021, ki slavi pogum in ustvarjalnost žensk, ki so kljub pomanjkanju prepoznavnosti že od začetka sestavni del grafitarskega gibanja in ulične umetnosti. Po projekciji bo sledil pogovor v živo z režiserko Alexandro Henry.

Na sedemdnevnem festivalskem dogajanju ne bo manjkalo niti koncertov in odprtij razstav. Letni vrt Kina Šiške bo z zvrhano bero semplov, citatov, sposojenk in remiksov ogreval enigmatični domači producent Drone Emoji. Trg brez zgodovinskega spomina (AKC Metelkova mesto) pa bo v zanmenju koncertov SBO - Smrt boga in otrok in balans.

SipMlMzFbgs

W7GmBkHSL8

Na razstavi v Galeriji Alkatraz se bo predstavil pronicljivi češki ulični umetnik Epos 257, v projektnem prostoru DUM pa multidisciplinarni postgrafiti nizozemski umetnik Antigoon, ki deluje na stičišču ulične umetnosti, kreativnega kodiranja in generativne umetnosti.

Program delavnic obsega delavnico laserskih grafitov pod mentorstvom Tadeja Droljca, mozaično delavnico, delavnico šablonskega sitotiska in druge.

Ljubljana Street Art Festival je prvi festival ulične umetnosti v Sloveniji, ki od leta 2019 povezuje ulično, umetniško in akademsko sceno.