Študenti za strpnost

Vprašanje tolerance ter možnosti njene vizualne predstavitve

© Hana Jelovšek

V TAM-TAMovi plakatni galeriji na ploščadi pri Figovcu v Ljubljani bodo v petek, 1. julija ob 20. uri odprli mednarodno razstavo plakatov Študenti za strpnost, ki izhaja iz odmevnega projekta Strpnost svetovno priznanega hrvaškega oblikovalca Mirka Ilića ter je plod uspešnega mednarodnega sodelovanja štirih evropskih univerz. Po odmevnih predstavitvah, ki sta maja potekali v Berlinu in Gradcu, prihaja razstava v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) tudi v Ljubljano, kjer bo na ogled do 31. julija.

V svojih delih se ustvarjalke in ustvarjalci preko različnih vizualnih konceptov ukvarjajo z osmišljanjem vprašanja strpnosti. Avtorji del, predstavljenih na razstavi, so študentke in študenti, udeleženci enotedenske intenzivne oblikovalske delavnice v Gradcu, ki so ustvarjali pod mentorstvom Tomislava Bobinca (Inštitut za dizajn in komunikacijo, FH Joanneum, Gradec), Rogerja Walka (Fakulteta za dizajn, Dortmund), Marije Juza (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Zagrebu) in Domna Frasa (Akademija za likovno umetnost in oblikovanja, Univerza v Ljubljani).

© Ema Kapelj

Študentke in študenti raziskujejo vprašanje tolerance ter možnosti njene vizualne predstavitve. Dela zaznamujejo svojstveni oblikovalski pristopi. Plakati prikazujejo moč vizualnega sporočanja, kako lahko vedno aktualen družbeno pereč pojem s pomočjo različnih tehnik prevajamo v pomenljiva in angažirana sporočila. Sodelujoči so ideje pretvorili v 30 izvirnih plakatov, povezanih v celovito razstavo z enim samim ciljemj – osveščanje in poudarjanje pomena strpnosti in družbene vključenosti.