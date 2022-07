Jure Trampuš | foto: Ivica Brusić Brujo

»Odločba ustavnega sodišča je hvalospev ljubezni«

Rado Fele, pobudnik ustavne presoje o ureditvi zakonske zveze istospolnih partnerjev

© Ivica Brusić Brujo

Rado Fele in Janez Capuder sta skupaj že 20 let. Želela sta se poročiti, želela sta skleniti zakonsko zvezo, a so ju na upravni enoti zavrnili. Zato sta vložila ustavno pritožbo in na koncu uspela. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bila dosedanja zakonska ureditev diskriminatorna glede na določila ustave. Fele v intervjuju podrobno razlaga pravno pot in ovire, na katere sta naletela s partnerjem. Pravi, da jima je šlo vseskozi za enakopravnost in da se je vredno boriti za človekove pravice. Rado Fele je po izobrazbi pravnik, vodi vladno službo za zakonodajo in napoveduje, da se bo izločil iz vseh postopkov, ki bodo povezani s spremembami zakonov, kot jih je zapovedalo ustavno sodišče.

Zakaj ste pred upravno enoto želeli skleniti zakonsko zvezo, niste pa se zadovoljili s sklenitvijo zgolj partnerske skupnosti?