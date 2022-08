Prihaja album Franka Zappe, posnet v Ljubljani in Zagrebu

Oktobra bo izšel album z doslej še neobjavljenimi posnetki edinih nastopov ameriškega glasbenika Franka Zappe v nekdanji Jugoslaviji, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug napovedala njegova založba. Kitarist in pevec je 21. novembra 1975 koncertiral v Zagrebu in dan kasneje v Ljubljani.

Album Zappa '75: Zagreb/Ljubljana bo izšel 14. oktobra. Po navedbah založbe je plošča pomemben del glasbenikove zgodovine, saj ne vključuje le njegovih edinih koncertov v Jugoslaviji z zgodnjimi različicami pesmi, s katerimi je navduševal poslušalce, ampak tudi edinstveno postavo skupine, ki je po teh nastopih kmalu razpadla.

Na obeh koncertih ga je spremljala zasedba, v kateri so bili klaviaturist Andre Lewis, pevec in saksofonist Napoleon Murphy Brock, saksofonistka Norma Bell, basist Roy Estrada in bobnar Terry Bozzio.

Na albumu, ki bo izšel pri založbi Zappa Records/UMe, bo 27 pesmi, skoraj dve uri in pol najboljših izvedb z jugoslovanskih nastopov, ki bodo razvrščene po vrstnem redu koncertnega seznama. Producenta sta Zappin sin Ahmet in skrbnik njegove zapuščine Joe Travers.

Zappa (1940-1993) je v Jugoslavijo prispel takoj po izidu albuma Bongo Fury, na katerem je sodeloval z glasbenikom Captainom Beefheartom in zasedbo The Mothers of Invention. V Zagrebu in Ljubljani je odigral tudi nekaj pesmi s tega albuma, kot so Advance Romance, Carolina Hard-Core Ecstasy in Muffin Man.

Jugoslovanskemu občinstvu je sicer predstavil skladbe iz dotedanje kariere, vključno z I Ain't Got No Heart, How Could I Be Such A Fool in I'm Not Satisfied s prvenca Freak Out! zasedbe The Mothers Of Invention iz leta 1966.

Z njegovih koncertov v Jugoslaviji je bila doslej objavljena le pesem Black Napkins iz Ljubljane na albumu Frank Zappa Plays The Music Of Frank Zappa: A Memorial Tribute leta 1996, na prihajajočem albumu pa bo ta predstavljena v različici iz Zagreba.

