Film tedna: Mala mama

Prijateljstvo med deklico in njeno mamo kot otrokom

V Kinodvoru bo 15. septembra ob 20.30 premiera filma Mala mama. Režiserka Céline Sciamma je po Portretu mladenke v ognju ustvarila mojstrsko miniaturo o žalovanju, spominu ter skrivnostnih vezeh med materami in hčerami.

Osemletna Nelly po izgubi ljubljene babice staršem pomaga izprazniti materin dom iz otroštva. Raziskuje bližnji gozd, kjer si je njena mama Marion nekoč zgradila hišico na drevesu, o kateri je Nelly toliko slišala. Nekega dne mama nenadoma odide. Kmalu zatem Nelly v gozdu sreča deklico svoje starosti. Gradi hišico na drevesu in ime ji je Marion.

"Mala mama temelji na zelo preprosti ideji: srečanju in prijateljstvu med deklico in njeno mamo kot otrokom. Zamisel sem raziskovala, kot bi bila v njej nekakšna čarobna moč. Občutek sem imela, da razmišljam o novi matrici; da zgodba pripada vsem in da bom le podala svojo intimno interpretacijo. Predstavljati si sebe v odnosu s staršem kot otrokom je misel, s katero se lahko vsakdo poigrava, sanja svojo zgodbo, na novo odkriva razmerje," je zapisala režiserka.

Céline Sciamma je na univerzi Nanterre magistrirala iz francoske književnosti, na filmski šoli La Fémis pa diplomirala iz scenaristike. Na mednarodno filmsko prizorišče se je prebila že s prvencem Vodne lilije (2006), intimno lirično pripovedjo o treh najstniških dekletih, ki prvo ljubezen doživljajo na zelo različne načine. Film, ki je bil premierno prikazan v sklopu Posebni pogled na festivalu v Cannesu, je med drugim prejel prestižno priznanje Louisa Delluca in tri nominacije za nagrado cezar. Sledila je Pobalinka (2011), še ena tenkočutna pripoved o tegobah odraščanja in vprašanju spolne identitete, tokrat iz perspektive desetletne deklice. Film je odprl sekcijo Panorama Berlinskega filmskega festivala in požel navdušenje tako pri kritikih kot pri občinstvu. Tudi v svojem tretjem celovečercu Banda punc, ki je leta 2014 odprl sekcijo Štirinajst dni režiserjev festivala v Cannesu, je Céline Sciamma spremljala odraščajočo mladenko, ki išče svojo identiteto, razpeta med lastnimi željami in pričakovanji družbe. V Kinodvoru smo si nazadnje lahko ogledali Portret mladenke v ognju (2019), intimno, čutno zgodovinsko romanco, v kateri je režiserka znova ujela trenutek osvobajanja ženske identitete – tokrat zaklenjene v zatohle patriarhalne kodekse 18. stoletja. Film je med drugim prejel nagrado za najboljši scenarij v Cannesu.

57gY7hjRqoo