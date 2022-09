Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Čas je, da se uvedejo jasna pravila«

Dr. Sašo Rebolj, zdravnik, direktor zdravstvenega doma

© Uroš Abram

Da bi lahko razumeli, kakšne so dejanske razmere v zdravstvu, ali so zdravniki res preobremenjeni in podplačani, kakšni so temeljni vzroki za pešanje javnega zdravstva, moramo pogledati v jedro sistema – v javni zdravstveni dom. Sašo Rebolj je družinski zdravnik in direktor Zdravstvenega doma Kamnik.

Po uradnih podatkih je v Sloveniji okoli 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika, v ZZZS pravijo, da jih je v resnici približno 95.000. Ali imate paciente brez osebnega zdravnika tudi na območju Kamnika?