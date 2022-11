Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Dragan Petrovec / »Sovraštvo je močno, če ne najmočnejše povezovalno čustvo«

Intervju s penologom, ki se ukvarja s študijami kriminala, s kaznovanjem, z vprašanji nasilja

Zdi se, da stvari uhajajo izpod nadzora. Neznanci na ulicah napadajo politične aktiviste in aktivistke, zmerjajo jih, jih porivajo. Enako delajo s poslanci in poslankami. Pišejo jim grozilna pisma, na družbenih omrežjih grozijo njim in njihovim otrokom, grožnje prejemajo tudi druge znane osebnosti, denimo novinarji in novinarke. Kakšni so pravi razlogi za razrast sovraštva, kdo ga spodbuja, kako ga ustaviti?

Dragan Petrovec je penolog, ukvarja se s študijami kriminala, s kaznovanjem, z vprašanji nasilja. V času prejšnje vlade je vseskozi opozarjal na njene neustavne poteze, nekajkrat je spregovoril tudi pred množico zbranih protestnikov in jih pozval k državljanskemu pogumu. Pred meseci je med novinarji zakrožila informacija, da naj bi kandidiral za predsednika republike. Tudi njega so povprašali o tem, a je bila »novinarska raca«, o čem takem sam ni nikoli resno razmišljal. Dragan Petrovec je redni profesor, zaposlen je na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Čeprav preučuje nasilje ali pa ravno zato, je izredno blag in prijazen človek.

Vse življenje ste se ukvarjali z nasiljem, z vzroki zanj, z načinom kaznovanja. Ste bili presenečeni, ko je neznani moški na ulici napadel aktivistko Inštituta 8. marec Niko Kovač?