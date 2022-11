Nika Kovač / »Če izgubimo javni medij, je to prvi korak do nove zmage Janeza Janše«

Intervju: Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec

Nika Kovač na predčasnem glasovanju

© Borut Krajnc

Pogovor z Niko Kovač je potekal natančno teden dni pred referendumsko nedeljo, v nekem ljubljanskem lokalu ob jutranji kavi. Nika Kovač je zelo zasedena, skupaj z Inštitutom in prostovoljci koordinira kampanjo, v kateri volivce prepričujejo, da je treba ubraniti javno RTV. Veliko je stvari, obiskovanje krajev, prepričevanje volivcev, tiskanje letakov, takšna kampanja se dela 20 ur na dan. Po svoje je paradoksalno, da vladni zakon brani civilna družba, koalicijske stranke v kampanji resno ne sodelujejo, a to je na neki način prav. Javno televizijo lahko obrani le javnost in ne politika. Vsak volilni rezultat je težko napovedati, še posebno referendumskega.

Inštitut 8. marec se je v kampanjo za Zakon o RTV odpravil z geslom Zaščitimo drug drugega. Kar je nenavadno geslo za referendum o zakonu, ki spreminja način imenovanja vodstvenih organov javnega zavoda. Zakaj takšen slogan?