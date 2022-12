Film tedna / Izgubljeni horizont

Prikaz filmskega/video opusa Marka A. Kovačiča iz obdobja od leta 1983 do 2021

Naprej v preteklost

V Slovenski kinoteki bodo 6. decembra ob 20.00 odprli retrospektivo Izgubljeni horizont, prikaz filmskega/video opusa Marka A. Kovačiča iz let 1983–2021. Na ogled bo program avtorjevih del, osredotočenih na tematiko Civilizacije Plastosov, s katero se je ukvarjal v vrsti instalacij, performansov in videodel. Štiridelno retrospektivo, ki bo od decembra 2022 do marca 2023 prvič celovito postavljena na ogled, so pripravili v sodelovanju s Postajo DIVA/SCCA-Ljubljana, TV Slovenija in Bazo slovenskega filma. Projekciji bo sledilo odprtje razstave plakatov in videoinstalacije Preživelo mesto.

"Marko A. Kovačič je večmedijski in interdisciplinarni umetnik, ki je s svojimi deli pomembno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Je začetnik novovalovskega performansa, osebno angažirana refleksija družbenih pojavov in utopij pa ga je vodila do fantastičnih futurističnih ambientov in videov," je zapisala Barbara Borčić.

Dela Marka A. Kovačiča bodo tokrat prvič celovito postavljena na ogled in v razmislek strokovnjakom ter širši javnosti, tudi mlajši generaciji, ki jih morda še ne pozna. Kratke filme in videodela pri nas v kinodvoranah ali na televiziji redko prikazujejo, bolj ali manj jih lahko vidimo zgolj na festivalih (npr. na festivalu kratkega filma FeKK in festivalu eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X).

Program, ki bo delno dostopen tudi na spletni Bazi slovenskega filma, nas bo s projekcijami enkrat na mesec, vse od decembra 2022 do marca 2023, peljal skozi Kovačičev štiridesetletni opus, ki obsega narativna, performativna, eksperimentalna in dokumentarna dela, od zgodnjih analognih na magnetnem traku (VHS, U-matic, Beta) do poznejših digitalnih formatov. V programu bodo poleg avtorja sodelovali poznavalci filma, videa, novih medijev in avtorjevih del: Barbara Borčić, Peter Cerovšek in Igor Prassel.

Štiridesetletni opus Marka A. Kovačiča obsega avtorske filme in videodela, performanse, instalacije in ambiente. Specifike njegove prakse so povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog in osebnih identitet. V osemdesetih letih je kot protagonist ljubljanske alternativne scene uprizoril antologijski novovalovski performans Casus Belli. Z značilno ironijo se je loteval političnih tem in družbenih sprememb ter v svoja dela vnašal veliko mero humorja in absurda. Njegov video No More Heroes Any More, parabolo o politiki in vojni, uprizorjeni kot partija šaha, je v svojo zbirko vključil medijski arhiv Transitland (Berlin).

V devetdesetih letih je zasnoval znanstvenofantastično Civilizacijo Plastosov, bitij iz prihodnosti, ter ustvaril fantastične futuristične ambiente in videe, v katerih dominira karakter rekvizitov in scene (mehanične figure, kukala, TV-objekti, maketa mesta Katastropolis, hrupofon). Svojo muzejsko zbirko je s polno mero zbirateljske strasti prvič postavil v Galeriji Škuc leta 1994 in jo v času pandemije leta 2020 razvil v »muzej naše in vaše polpretekle zgodovine« v Javki pri Rdeči zvezdi v Trbovljah.

Diplomiral je na ljubljanski ALUO in tam končal podiplomski študij kiparstva (1988). Bil je član Gledališča Ane Monro (1981–1993), umetniške skupine R IRWIN S (1983–1985) in glasbene skupine Zlati Kastrioti (2000–2009). Nagrade: zlata ptica (1987); Župančičeva nagrada (1994); zlata paličica (2011).