Susan Sontag / »Najbolj vplivna ameriška feministka, ki to sploh ni bila«

Pred 90 leti se je rodila ameriška pisateljica in filozofinja Susan Sontag

Susan Sontag leta 1979

© Lynn Gilbert / Wikimedia Commons

Pred 90 leti se je rodila ameriška pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Slovela je zlasti po svojih esejih, čeprav je objavila tudi nekaj romanov in dram. V 60. letih je bila tudi politično aktivna, saj je nasprotovala vojni v Vietnamu. Njen biograf Benjamin Moser jo je opisal kot najbolj vplivno ameriško feministko, ki to sploh ni bila.

Susan Sontag se je rodila 16. januarja 1933 v New Yorku. Pri 15 letih je končala gimnazijo in se vpisala na univerzo Berkeley v Los Angelesu. Kasneje se je prepisala na univerzo v Chicagu, kjer je leta 1951 diplomirala iz filozofije. Zatem je na Harvardu vpisala doktorski študij iz metafizike, etike, grške in evropske filozofije ter teologije.

S štipendijo si je pridobila tudi možnost nadaljnjega izobraževanja na kolidžu v Oxfordu, vendar se je prepisala na pariško Sorbono. Svoje obdobje v Parizu, kjer se je družila z umetniki in akademiki, kot so Allan Bloom, Jean Wahl, Alfred Chester, Harriet Sohmers in Maria Irene Fornes, je označila za enega najpomembnejših v svojem življenju. Zatem je predavala filozofijo v New Yorku in na Kolumbijski univerzi.

Nase je prvič opozorila leta 1964 z esejem Zapiski o campu, med njenimi znanimi deli pa so tudi eseji O fotografiji ter roman Pogled na bolečino drugega in dramsko delo Gospa z morja. V svojem pisanju se je dotikala kulture in medijev, bolezni, saj je tudi sama prebolela raka na prsih, človekovih pravic in levičarske ideologije.

Njen biograf Benjamin Moser, ki se je leta 2021 mudil v Ljubljani, potem ko je za njeno biografijo Sontag: njeno življenje in delo prejel Pulitzerjevo nagrado, jo je opisal tudi kot "zadnjo veliko ameriško literarno zvezdo", ki je v svojih delih razgrinjala temeljni konflikt ameriške kulture, prepad med masovno in visoko kulturo, ter ga vedno znova skušala premostiti.

Bila je vplivna osebnost, ki je v ljudeh vzbujala izrazita čustva, od strahospoštovanja in zamer do fascinacije in oboževanja. Nemalokrat je bila težko razumljiva. Za njenim ostrim umom in pogosto neprizanesljivim značajem pa se je skrivala oseba z mnogimi strahovi in protislovji, je povedal Moser.

Ameriška revija The New York Review of Books jo je označila za eno najbolj vplivnih kritičark svoje generacije. Umrla je 28. decembra 2004 v New Yorku.

Iyxc2Qy8udM

7Mmi03G5oV0

u3UqR8pV-iI