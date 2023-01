Mrtvaški ples / Temna in toksična plat človeka

Strindberg nam je dal diagnozo o vsem, kar je slabega v nas in okrog nas

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

V SNG Drama Ljubljana bo v sredo, 18. januarja ob 20.00 premiera absurdistične komedije Mrtvaški ple,s švedskega dramatika in pisatelja Augusta Strindberga v režiji Eduarda Milerja. Avtorica priredbe in dramaturginja uprizoritve Žanina Mirčevska je zapisala, da Mrtvaški ples problematizira temno in toksično plat človeka, ki jo imamo vsi. "V tej toksični plati je vir/geneza vseh človeških nesreč, civilizacijskih konfliktov in katastrof. S tem tekstom nam je Strindberg dal diagnozo o vsem, kar je slabega v nas in okrog nas. Lahko ga beremo kot fenomenološko študijo človeške destruktivne narave, ki skozi sovraštvo gradi kult samopotrditve."

Uprizoritev Strindbergove drame o zakoncih, ki ju ne veže ljubezen, ampak sovraštvo, je nastala po prevodu Janka Modra. Mrtvaški ples (1901) je bil na odru ljubljanske Drame doslej uprizorjen le enkrat, in sicer pred več kot sto leti (1920) v režiji Osipa Šesta. "Na prvi pogled realistična drama, ki je v globljih plasteh simbolistična, v njej pa lahko prepoznamo tudi elemente absurdizma, problematizira temno plat človeka, ki ima nagonsko potrebo po zmagi z destrukcijo," v gledališkem listu zapiše Žanina Mirčevska.

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Drama govori o zakonskem paru, ki ga združuje ne ljubezen temveč sovraštvo. Sovraštvo je edina vez med Edgarjem in Alice: on vojaški stotnik, ki poveljuje pomorski artileriji, in ona nekdanja igralka. Skupaj živita že 25 let v stolpu, ki je bil nekoč zapor. Stolp je zdaj njun ovalni salon, ki ni nič drugega kot kletka, v kateri vodita svojo zakonsko vojno. Besedilo prikazuje tiranskega kapitana, njegovo manipulativno ženo in "nedolžnega" bratanca Kurta, ravnatelja karantene, ki takoj ko stopi v njun dom, reče, da v njem diši kakor po strupenih tapetah, od katerih človek zboli, diši po mrliču, ki leži pod podom, in opiše njun dom kot prostor, v katerem gospodari sovraštvo, da je komaj mogoče dihati.mske klasike predstavlja precejšnjo redkost.

Žanina Mirčevska,

avtorica priredbe in dramaturginja

Igra z obilico črnega humorja in lucidnih ter duhovitih dialogov, ki jo je Strindberg napisal v dveh delih, mojstrsko izriše profile posameznikov, ki so izrazito toksični, življenjsko in karierno neuspešni duhovni vampirji, zazibani v brezdušni mrtvaški ples. Ena od posebnosti uprizoritve v režiji Eduarda Milerja in v priredbi Žanine Mirčevske je, da združuje oba dela Strindbergovega Mrtvaškega plesa, kar v svetovni zgodovini gledališkega uprizarjanja te dramske klasike predstavlja precejšnjo redkost.

V predstavi igrajo: Igor Samobor, nataša Barbara Gračner, Bojan Emeršič, Eva Jesenovec, Domen Novak in Petra Govc. Scenograf predstave je Branko Hojnik, kostumografinja Jelena Proković, avtor videa Atej Tutta, oblikovalka svetlobe Mojca Sarjaš.